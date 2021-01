Israel handa na ulit kumuha ng 500 Pinoy caregivers: POEA

Watch more in iWantTFC

Sa kabila ng mga panibagong travel restriction ng iba't ibang bansa dahil sa bagong COVID-19 variant, itutuloy ng bansang Israel ang hiring para sa 500 Pinoy caregivers.

"Matutuloy na ito kasi kinonfirm na ng bansang Israel... Mataas ang bilang ng kanilang shortage pagdating sa health care workers, lalong-lalo na sa caregivers kasi aging population din ang Israel," sabi ni Philippine Overseas Employment Administration (POEA) Administrator Bernard Olalia.

Government-to-government ang hiring sa Israel kaya wala umanong placement fee at sa POEA lang puwedeng mag-apply.

Narito ang proseso sa pag-apply:

1. Pumunta sa www.poea.gov.ph

2. I-click ang Online Services

3. I-click ang Manpower Registry

4. Mag-register

5. Hanapin ang job opening para sa instructions at requirements

Narito naman ang mga qualification para sa mga nais maging caregiver sa Israel:

- Filipino citizen

- Nakatapos hanggang high school, o graduate ng physical therapy o nursing, o may National Certificate II mula sa Technical Education and Skills Development Authority (TESDA)

- Hindi bababa sa 23 ang edad, 4"11 ang height, at 45 kilos ang timbang

- NBI clearance

- Unang beses magtrabaho sa Israel at walang kamag-anak doon

Nasa US$1,500 o higit P70,000 ang sahod.

Nilinaw naman ng POEA na hindi kasama ang caregivers sa 5,000 quota para sa deployment ng health care workers, na magsisimula ngayong 2021.

Labing-apat na propesyon lang ang kasama rito:

1. Doktor

2. Nurse

3. Microbiologist

4. Molecular biologist

5. Medical technologist

6. Clinical analyst

7. Respiratory therapist

8. Pharmacist

9. Laboratory technician

10. X-ray / radiologic technician

11. Nursing assistant

12. Operator of medical equipment

13. Supervisor of health services and personal care

14. Repairman of medical-hospital equipment

Nakiusap naman si Olalia sa mga nurse na huwag nang mag-apply sa pagka-caregiver.

"Marami pong opening as full fledged nurse at mataas po ang suweldo," ani Olalia.

Marami rin sa mga pinauwing household worker sa bansa ang pinag-caregiver training sa TESDA para makinabang sa mas mataas na sahod at ligtas na trabaho.

Nagpaalala naman ang POEA sa magtatrabaho sa ibang bansa na alamin ang health protocols sa mga bansang pupuntahan dahil iba-iba ito.

Ayon sa POEA, 70 porsiyento ang ibinagsak sa deployment ng mga overseas Filipino worker noong nakaraang taon dahil sa pandemya.

-- Ulat ni Zen Hernandez, ABS-CBN News