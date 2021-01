Dacera case ipinakitang kulang ang publiko sa kaalaman sa rape culture, gender equality

Nagpo-protesta ang women's rights advocates sa tapat ng Camp Aguinaldo sa Quezon City noong Oktubre 28, 2020. Mark Demayo, ABS-CBN News/File

Kaliwa't kanang mga komento ang nagkalat sa social media matapos ang pagkamatay ng flight attendant na si Christine Dacera.

Sa ilang posts, sinisisi ng ibang social media users ang biktima sa kagustuhan umano nito sa nangyari. Hindi rin daw dapat siya pumunta sa party at nakipag-inuman kasama ang mga lalaki.

May ilan namang binatikos ang mga kasamahan ni Dacera na umano'y mga nanghalay sa biktima.

Ayon sa mga eksperto, nailabas ng kuwento ni Dacera ang malaking kakulangan sa kaalaman ng publiko hinggil sa rape culture at gender equality.

"Bakit, dahil babae siya? Dahil single siya? Dahil maganda siya? Dahil 'yong mga pictures na lumabas sa kaniya medyo sexy 'yong dating? Think about it, kung halimbawa lalaki ito, namatay, naglasingan... there won't be such an outcry na ganyan," ani June Ambrosio, vice president ng UP Women Lawyers' Circle.

"It's also a cultural thing kahit pa sabihing mas mulat na, mayroon pa ring machismo," aniya.

"Bakit nangyayari ang rape, that needs to confronted. Sinisisi 'yong babae pero hindi sinisisi 'yong rapist... the reality is that we are still patriarchal," ani Jayeel Cornelio, sociologist mula sa Ateneo de Manila University.

"Our society blames those sectors we critically don't understand very well. Madali sisihin, for example, ang mga gay men, madali magsabi ng scapegoat," dagdag ni Cornelio.

Nauna na ring binatikos ang hepe ng Makati police dahil sa pagsabing lumalabas umano ang pagkalalaki ng mga bakla kapag nakainom.

"That in itself already tells us that walang kaalaman ang mga pulis na ito tungkol sa gender," ani Cornelio.

"At the end of the day, we are unfair to Christine, we are unfair to the gay men, we are unfair to all of them."

Sinabi ng sociologist na malaki rin ang papel ng media sa pagbabalita. Dapat din umanong mag-analisa at magtanong ang publiko, at huwag basta-basta magpapaniwala sa mga nakikita o nababasa sa social media.

"Stop forwarding videos. Let's hold up all judgement. Hindi naman natin alam kung ano nangyari," ani Ambrosio.

"Dahil pumasok 'yung salitang rape it limits exactly the kind of public responses, this is the problem we have right now... paano kung hindi ito rape? Nasira na 'yong biktima at mga taong nasangkot," ani Cornelio.

-- Ulat ni Angel Movido, ABS-CBN News

