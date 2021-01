4 na nasa custody ng pulis, nakatakas mula sa Galas Police Station sa QC

(UPDATE) Nakatakas ang apat na 'persons under police custody' mula sa detention cell ng Galas Police Station ng Quezon City Police District ngayong Huwebes.

Ayon sa inisyal na imbestigasyon, mag-a-alas 3 kaninang madaling araw nang makatakas ang apat.

Kinilala ang mga ito na sina Glenn Louie Limin at Ronald Buenafe na may mga kasong may kinalaman sa droga, at sina Marvin Incio at Joel Sanchez na may kasong robbery.

Nakita sa CCTV footage kung paano sila mabilis na nakalabas sa sinirang rehas, at tumakbo palabas ng presinto.

Isang lalaki pa ang dapat sasamang tumakas pero hindi nakalabas bago dumating ang pulisya.

Nagpunta umano sa banyo ang naka-duty na jailer nang mangyari ang insidente.

Pagbalik niya, nadiskubre niyang sira na ang isang bahagi ng rehas.

Na-recover ang isang hacksaw blade na ginamit panira ng rehas.

Patuloy na pinaghahanap ang apat.

