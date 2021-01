3 sugatan sa karambola ng 8 sasakyan sa Calamba City

MAYNILA – Tatlo ang sugatan sa karambola ng 8 sasakyan sa Maharlika Highway, Calamba City, Laguna nitong Huwebes ng tanghali.

3 ang sugatan sa aksidente sa Turbina, Calamba City, Laguna.



Nawalan umano ng kontrol ang trailer truck kaya sumalpok sa pakaliwang cargo truck.

Natumba ang cargo truck at nadaganan ang limang traysikel na naghihintay ng pasahero.

Nadamay din ang isang kotse.

📷: Gilbert Panton pic.twitter.com/Xj3hyjlNos — Dennis Datu (@Dennis_Datu) January 7, 2021

Ayon kay Jeff Rodriguez, head ng Calamba City Public Order and Safety Office, nawalan ng kontrol ang isang trailer truck na galing sa Batangas kaya nasalpok nito ang isang cargo truck na pakaliwa.

Tumagilid ang cargo truck na may lulan na mga motorsiklo.

Pagtagilid ng cargo truck, nadaganan nito ang 5 tricycle na naghihintay ng mga pasahero.

Nadamay din ang isang nakaparadang kotse.

Inaalam pa kung bakit nawalan ng kontrol ang trailer truck.

Nagtamo ng minor injuries ang drayber ng cargo truck na ngayon ay hawak na ng Calamba City Police.

Nasugatan din ang 2 pahinante ng trailer truck at cargo truck.

Nagkagulo naman nang biglang umusok ang trailer truck kaya agad itong binomba ng tubig ng mga bumbero.

Dahil sa nangyaring aksidente, matinding traffic ang idinulot nito sa may SLEX at mula sa may Sto. Tomas City, Batangas.

–Ulat ni Dennis Datu, ABS-CBN News