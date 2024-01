30 bahay sa Navotas City tinupok ng apoy

Nasunog ang nasa 30 bahay sa Navotas City pasado alas 4 ng hapon Biyernes.

Ayon kay Fire Supt. Jude delos Reyes, City Fire Marshall ng Navotas City, tinatayang nasa 50 hanggang 60 pamilya ang nasunugan sa Silahis Street sa Barangay Tanza.

Mabilis na kumalat ang apoy sa residential area na karamihan ay gawa sa light materials kaya't agad itong iniakyat sa second alarm.

"It was reported na medyo developing fire na siya, involved shanties along Tangos river, naalarma kami kaya inakyat agad namin ng second alarm. Dumating firetrucks, volunteers, were able to confine the fire around 30 minutes, mayroon kaming fireboats na nagamit kanina, and yun ang tumulong sa'min kasi direktang naka draft sa tubig, so tuloy tuloy ang pagbuga ng tubig sa mga apektadong lugar," ani Delos Reyes.

Idineklarang fire out ang sunog pasado alas-5 ng hapon.

Isa si Crisel Carillo sa mga nasunugan. Naiiyak niyang ikinwento na wala silang naisalba at hindi nila ito inaasahan.

"Sa ngayon po siyempre po wala ho kaming maisip talagang di namin ineexpect na ganito ang mangyayari sa amin sa konting oras lang, nawala lahat, pasalamat na lang ho kami, kahit paano, walang nasaktan sa amin...First time po na nangyari sa 'min to napakahirap po ng nangyaring ito sa amin kaya sana naman matulungan ng gobyerno na makalampas dito sa problema namin," aniya.

Ayon kay Barangay Chairman Solomon Homoroc, manunuluyan pansamantala sa basketball court ng Tanza National High School ang mga nasunugan, ang iba naman ay sa kamag-anak muna makikituloy.

Patuloy ang imbestigasyon sa insidente.