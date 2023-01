Lalaking naglagay ng hidden camera umano sa CR arestado

MAYNILA—Isang lalaki ang inaresto matapos umano siya maglagay ng camera na patago sa isang comfort room ng kaniyang tinatrabahuan sa Mandaluyong City.

Sa imbestigasyon ng Eastern Police District anti-cybercrime team (EDACT), nadiskubre ng isang empleyadong babae, na gumamit ng banyo, ang camera sa harapan mismo ng toilet bowl, sa ilalim ng lababo.

Nakita umano ang isang adhesive green tape sa bahagi ng sink. Naka-konekta sa isang power bank ang naturang camera na isang maliit na CCTV.

Nagduda umano ang empleyadong babae na ang katrabaho nilang lalaki na huling nakitang pumasok sa CR ang naglagay nito dahil matagal itong lumabas ng CR.

Agad na tumawag ang mga empleyado ng pulis para humingi ng tulong.

Mismong ang mga empleyado na rin ang nag-aresto sa suspek na nagtangka pang tumakas matapos malaman na nadiskubre na ng mga katrabaho ang ginawa niya.

Ayon kay P/Col. Jay Guillermo, spokesperson ng EDACT, posibleng ibebenta ng lalaki ang makukuha nitong video.

Mahaharap ang lalaki sa kasong paglabag sa Republic Act 9995 (Anti-photo and video voyeurism, Violence Against Women and Children) at RA 11313 (Bawal Bastos Act).

Nagpaalala naman ang pulisya sa mga gumagamit ng CR, lalo na ang mga babae, na magdoble ingat at maging mapagmasid para makaiwas sa posibleng pamboboso.—Ulat ni Jose Carretero, ABS-CBN News