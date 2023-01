MAYNILA — Bagama't suspendido sa ikatlong beses ang Traslacion ngayong taon, may ilang aktibidad pa rin na isasagawa kapalit ng malakihang prusisyon, tulad ng Walk of Faith sa Linggo, Enero 8.

Tulad ng Traslacion, inaasahang dagsa rin ang mga debotong dadalo sa Walk of Faith.

Naglabas ngayong Biyernes ng safety tips ang Philippine Red Cross (PRC) para sa mga debotong lalahok sa aktibidad.

• I-secure ang bahay bago umalis. Tanggalin sa saksakan ang lahat ng electrical appliances.

• Maging handa — mental at pisikal.

• Ang mga buntis at mga may sakit ay pinapayuhan na manatili sa bahay at magpahinga.

• Magdala ng protective gear laban sa init at ulan.

• Kapag pumunta nang nakagrupo, magtalaga ng isang tagpuan kung sakaling may mawala.

• Alamin ang lokasyon ng mga police at first aid station sa lugar.

• Kung may hindi kanais-nais na insidente, huwag mag-panic at sa halip ay mag-ingat.

• Magdala ng ID na may personal na medikal na impormasyon at emergency contact number.

• Magdala ng tubig, pagkain at gamot.

• Magsuot ng facemask at magdala ng alcohol.

• Magsuot ng tamang damit at sapatos. Iwasang magsuot ng mga accessory.

• Kung may emergency, tumawag sa Red Cross 143 hotline o sa 87902300.

Sa mismong araw ng Walk of Faith, magpapadala ng higit 300 volunteers ang Red Cross sa 4 na first aid stations at welfare desks sa dadaanan ng prusisyon.

Mayroon ding 17 teams na roronda para magbigay ng first aid, ayon sa PRC.

Watch more News on iWantTFC