12 motorista natiketan, 5 sasakyan na-tow sa QC

MAYNILA — Nasa 12 motorista ang natiketan at 5 sasakyan ang na-tow sa joint clearing operation ng mga awtoridad sa Quezon City nitong Biyernes.

Magkasanib-puwersa ang Quezon City Department of Public Order and Safety (DPOS) at Metro Manila Development Authority sa Seminary Road sa Barangay Bahay Toro, Quezon City sa naturang operasyon.

"Lima ang na-tow, 12 ang natiketan, kasama na MMDA joint operation ... 'yung Mabuhay lanes automatic po 'yon pati main road,” ani Noli Alvario, team leader ng DPOS.

Base sa ordinance violation receipt (OVR) ng Quezon City government, P500 ang fine o penalty sa mga illegally parked vehicles o dahil sa obstruction habang ang pagtubos naman ng mga na-tow na sasakyan ay umaabot sa halagang P4,000.

Nagpaalala naman ang team leader ng DPOS na Bagong Taon at sana ay sumunod naman ang mga motorista sa batas trapiko.

-Zyann Ambrosio, ABS-CBN News

