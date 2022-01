Watch more on iWantTFC

MAYNILA—Nahuli ang 1 street sweeper na may dala umanong 150 grams ng hihinalaang shabu sa Bagumbayan, Quezon City.

Ayon sa report ng Eastwood Police Station, nahuli ang suspek nang parahin ito sa kanilang checkpoint bandang 1 a.m., Huwebes para sa inspection at verification.

Nang hingian siya ng mga kailangan dokumento ng kaniyang minamanehong motorsiklo, napag-alamang hindi ito rehistrado at peke ang kaniyang driver’s license.

Nakitaan din ng isang Point-9 milimiter Norico pistol na may kasamang 5 ammunition at drug paraphernalia. Nakitaan din siya ng 150 gramo ng hinihinalang shabu na tinatayang may halagang mahigit P1 milyon. Mayroon din umanong glass tube pipe sa loob ng bag ng suspek.

Inaresto ang suspek at in-impound ang minamanehong motorsiklo.

Nahaharap sa mga kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591 o ang Comprehensive Law on Firearms and Ammunition.

Binigyan din siya ng tiket para sa pagmamaneho nang walang lisensiya at hindi rehistradong motorsiklo.