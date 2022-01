Watch more on iWantTFC

Unang beses ng Grade 1 student na si Angel Mae Poquita na makapasok sa paaralan noong Disyembre 6, nang payagan ang in-person o face-to-face classes sa Pasig Elementary School.

"Maganda po ang resulta kasi marami siyang nakasalamuha na mga kaklase niya saka marami siyang nakausap na mga teacher," sabi ng ina ni Angel Mae na si Marivic Bulan.

Para naman sa high school student na si Prince Benedict Gatchalian, mas pipiliin pa rin niya ang online classes kahit pa nakita na niyang bumalik sa loob ng mga paaralan ang ibang estudyante.

"Ngayon pong tumaas ang cases ng mga positive sa COVID, hindi po din ako sure kung mas magiging safe ba sa face-to-face," aniya.

Batay sa survey ng Department of Education (DepEd) sa mga estudyanteng lumahok sa pilot implementation ng limited face-to-face classes, 97 porsiyento ng Grade 1 hanggang Grade 3 learners at 86 porsiyento ng senior high school students ang "satisfied" o kuntento sa kanilang karanasan.

Idinaos ang pilot phase mula Nobyembre 15 hanggang Disyembre 17, 2021.

Wala naman sa 1 porsiyento ang nagsabing hindi sila nasiyahan sa face-to-face classes.

"Titingnan natin ngayon kung paano maa-address itong mga reasons nito noong mga nagsabi na hindi masaya sila sa kanilang overall experience sa limited face-to-face," ani DepEd Planning Service Director Roger Masapol.

Aprub din sa mga estudyante ang blended learning o pinaghalong face-to-face at distance learning, maging ang pagpapatupad ng health at safety protocols sa mga paaralan.

Tinutugunan naman umano ng DepEd ang mga hinaing ng mga estudyante.

"Overall, the top challenge for Grades 1 to 3 learner-respondents is the difficulty in their seating arrangement," ani Masapol.

"Sa challenges for senior high school, forgetting physical distancing when with friends and classmates... uncomfortable sila sa loob ng classroom due to lack of air circulating in the classroom, forgetting safety protocols when in school," dagdag niya.

Ngayong Enero sana ang expansion phase o pagbubukas ng mas maraming paaralan para sa physical classes.

Pero ayon sa DepEd, susundin muna nito ang payo ng Department of Health na hintayin ang assessment ng COVID situation ng bansa pagkatapos ng Enero 15 bago magdesisyon sa expansion phase.

Pinaalala naman ni DepEd Assistant Secretary Malcolm Garma na suspendido ang face-to-face classes sa mga paaralang nasa Alert Level 3.

Puwede naman itong magpatuloy sa Alert Level 1 and 2 pero pinapayagan naman ang mga local government unit na isuspende rin ito.

Tiniyak ng DepEd na handa itong magpatupad ng expansion at purong distance learning sa harap ng pagtaas ng mga kaso ng COVID-19.

— Ulat ni Arra Perez, ABS-CBN News