'COVID-19 patients sa ilang ospital sa NCR pami-pamilya'

MAYNILA - Pami-pamilya umano ang dumadagsa sa mga ospital, sa harap ng pagtaas ng mga kaso ng coronavirus disease (COVID-19).

Matatandaan na nitong Enero 6 ay naitala ang 17,220 dagdag na kaso ng COVID-19 sa bansa. Sa harap nito, pinipilahan din ang mga ospital ng mga nagpapa-test para sa COVID-19.

Sa Sta. Ana Hospital sa Maynila, tinatayang 60 hanggang 70 porsiyento ng kanilang nate-test ang nagpopositibo sa COVID-19. Naka-admit naman sa ospital ang 112 COVID-19 patients na mayroong comorbidity.

"We have a 75 percent total bed occupancy, wala na talagang room para makapag-admit kami ngayong araw na ito kasi wala naman po kaming inaasahang makauwi kundi 'yung nakatapos pa lang ng mga 10-day quarantine," ani Dr. Faraj Margarita Aure, Assistant Hospital Director ng Sta. Ana Hospital.

Pami-pamilya rin aniya ang isinusugod sa kanilang ospital.

"'Yung nakaraan, 'yung Delta, doon tayo nagkaroon ng problema sa severe. Unang-una, kakaunti pa kasi noon ang bakunado, 'yun ang isang point doon, kakaunti ang bakunado noon so mas maraming severe mas maraming nai-intubate," ani Aure.

"Ngayon mas maraming bata, ang dami pong bata, meron kaming bata as young as 1-month old," dagdag niya.

Ganito rin ang sitwasyon sa Rizal Medical Center sa Pasig City.

"Ang kadalasan po ang kuwento po eh nauunang magkasakit ang kanilang kapatid akala nila trangkaso lamang; 2-3 days sila rin po sasakit na ang ulo hindi pa rin po sila magpapatingin," ani Dr. Vincent Moderes chairman ng Emergency Medicine ng ospital.

"Iisipin pa rin po in denial pa rin nang konti, 'Trangkaso lang ito, malamig ang aircon, malamig ang panahon.' Hindi nila naisip ang sintomas ng trangkaso ay sintomas din ng COVID," dagdag niya.

Paalala naman ni Dr. Anna Ong-Lim, pediatric infectious disease expert, na huwag maliitin ang mga sintomas.

"Huwag nating balewalain yung maliliit na sintomas so bumukod na tayo agad tapos magiging option na natin ngayon kung gusto pa nating magpa-test kasi ang problema may cost 'yung testing so pagkakagastusan natin 'yan siyempre," ani Ong-Lim.

Nagpapatuloy rin ang pakiusap ng mga doktor na ingatan ang mga sarili para hindi na maulit ang pagdagsa ng mga naoospital gaya nang mga nakaraang mga surge.

-- Ulat ni Zandro Ochona, ABS-CBN News