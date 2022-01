BULACAN— Nakapagtala ang probinsya ng Bulacan ng pagtaas ng COVID-19 cases, pero hindi raw sila maghihigpit ng borders dahil karamihan sa mga kaso ay mild lang, ayon sa gobernador ng probinsya.

Ayon kay Gov. Daniel Fernando, mula 584 COVID-19 cases noong Martes, umabot na ito sa 1,127 ngayong Huwebes.

Sabi ni Fernando, 121 lang daw ang naka-admit sa ospital at hindi naman malubha ang kalagayan ng mga pasyente. Ang mga naka-home quarantine ay nasa 1,006 naman.

Sa kabila nito, sinabi ng opisyal na walang dahilan para maghigpit sa mga checkpoint dahil hindi malala ang sitwasyon ng lalawigan kumpara noong tumaas ang COVID-19 cases bunsod ng delta variant.

“Ang checkpoints lagi naman nandyan, hindi nawawala actually. Noon lang nag-Alert Level 2 lumuwag talaga. Ang checkpoint kasi sa totoo lang, depende na 'yan sa LGUs kung paano nila hihigpitan ng todo. Ang mga highest cases naman 'yung Malolos, San Jose Del Monte," aniya.

Gayunpaman, depende pa rin daw sa mga lokal na pamahalaan kung maghihigpit sila sa border.

Wala rin daw shortage sa gamot sa kanilang lalawigan.

Hinihiling ni Fernando sa mga kababayan na ituloy lang ang pagsususot nang maayos ng face mask.

PANOORIN

Watch more on iWantTFC

Kahit naman nasa Alert Level 3 ang probinsya, hindi na muna pinapayagan ang mass gatherings para matiyak na makokontrol nila ang pagkalat ng COVID-19.

Ang ibang LGU raw ay kusa nang nagkansela ng mga aktibidad kahit pinapayagan ang 30 percent capacity.

Hindi rin daw niya ire-require ang pagsusuot ng uli ng face shield pero susunod daw sila kung ano ang magiging direktiba ng IATF kung kailangang ibalik ito.

“Ako, pina-open ko na 'yun na sige pwede kayo mag-face shield depende sa inyo. But if you want na maging safe ka talaga, mag-face shield ka," paliwanag ng opisyal.

PAGHIHIGPIT SA CHECKPOINTS?

Sa pagbisita ng ABS-CBN News, makikitang walang paghihigpit sa mga dumaraan sa checkpoint sa boundary ng Valenzuela City at Obando, Bulacan, habang mahigpit ang pagbabantay ng checkpoint sa boundary ng Caloocan City at San Jose Del Monte Bulacan.

Lahat ng mga motorista ay hinahanapan ng vaccination card at inaalam kung residente sila sa Bulacan.

Ang mga hindi bakunado ay hindi nila pinapapasok sa bayan pero kung residente naman doon ay pinagsasabihan nilang sa susunod ay hindi na sila makakadaan.

Ang mga passenger vehicle naman ay tinitingnan ng mga pulis at traffic enforcers kung nasusunod ang 70 percent capacity.

Para sa mga motorista, ayos lang na ma-traffic at pumila sa checkpoint dahil para naman daw ito sa kaligtasan ng lahat.

Dahil sa pagtaas ng mga kaso, inilagay sa Alert Level 3 hanggang kalagitnaan ng Enero ang National Capital Region (NCR), Bulacan Cavite at Rizal.

Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, nasa "critical risk" na ngayon sa COVID-19 ang NCR dahil sa pagtaas ng 2-week growth rate.

Sa public address ni Pangulong Rodrigo Duterte gabi ng Martes, iniulat din ni Duque na nasa "high risk" ang Calabarzon habang "moderate risk" naman ang Central Luzon.

Tumataas na rin aniya ang utilization o paggamit sa mga kama, intensive care unit at mechanical ventilator sa mga ospital, karamihan sa NCR.

— Wheng Hidalgo, ABS-CBN News