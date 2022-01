5 bata nalunod sa Iligan

ILIGAN— Limang bata ang nalunod sa dagat sa Barangay Tambacan sa lungsod na ito umaga ng Huwebes.

Ayon sa imbestigasyon ng pulis, naligo sa dagat ang magkakapatid na may edad 6 hanggang 12 at ang kanilang mga kaibigang may edad 6 at 9.

Hinampas ng alon at nalulunod ang isa sa mga bata kaya tinangkang isalba ng kaniyang ama.

“Noong tumulong ang kaniyang ama, hindi niya namalayan na umakyat pala 'yong iba (mga bata) sa likod ng ama,” sabi ni Police Capt. Rorye Tabuclin.

Hindi inakala ng ama na malalim na pala ang bahagi ng beach kung saan nalunod ang kaniyang anak.

Pinilit niya itulak pabalik sa mababaw na parte ang mga bata habang sinisikap na makaahon pero nagkahiwa-hiwalay na ang mga bata sa lakas ng alon.

Agad na humingi ng saklolo ang ama. Nagtulong-tulong ang mga mangingisda, professional diver, rescue team at Philippine Coast Guard sa search and rescue operations.

Tumagal nang 6 na oras ang paghahanap sa mga bata.

Patay na ng matagpuan ang mga bata sa ibang bahagi ng baybayin.

Inirekomenda ng Coast Guard na magtalaga ang mga barangay ng taga-bantay sa mga naliligo.

— Ulat ni Roxanne Arevalo

