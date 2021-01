Wala pang nahahanap na kaso ng bagong COVID-19 variant sa PH: DOH

Mga medical technologist sa loob ng molecular diagnostic laboratory sa Pasay City noong Setyembre 29, 2020. Puwedeng magpa-test para sa COVID-19 sa naturang pasilidad. George Calvelo, ABS-CBN News

Iginiit ng Department of Health (DOH) na wala pang nakikitang kaso ng bagong COVID-19 variant sa Pilipinas, base umano sa mga sample na sinuri ng Philippine Genome Center.

Ito'y sa kabila ng inilahad ng health officials ng Hong Kong na isang Hong Kong resident na may travel history sa Pilipinas ang nagpositibo sa bagong variant ng virus, na unang naiulat sa United Kingdom.

Noong Disyembre 22 lumipad mula Maynila papuntang Hong Kong ang PR Flight 300, na sinakyan ng Hong Kong residente na nagpositibo sa bagong variant.

Pero ayon sa Philippine Airlines, ang nasabing pasahero ay nagpresenta ng negatibong COVID-19 test result bago sumakay ng eroplano.

Ayon sa DOH, nakuha na nila ang contact number ng 2 pasahero na pasok sa profile ng nakitaan ng bagong variant pero hindi matawagan ang mga ito sa ngayon.

"Both contact numbers, hindi na po sila sumasagot, patay ang telepono. Ito pong contact address, tinatawagan na rin natin ang mga pamilya," ani Health spokesperson Maria Rosario Vergeire.

Bago nito, nagsagawa ang Philippine Genome Center ng pagsusuri sa ilang sample mula sa mga nagpositibo sa virus.

Sa 305 samples na sumailalim sa prosesong genome sequencing, walang UK o South African variant na nakita.

Pero kahit hindi pa nade-detect, paulit-ulit na paalala ng mga eksperto na hindi pa rin dapat magpakakampante ang publiko, lalo't sinasabing mas madaling kumalat ang UK variant.

Inilarawan naman ni Dr. John Wong ang implikasyon ng bagong variant ng SARS-CoV-2, ang virus ng nagdudulot ng COVID-19, sa Pilipinas.

Halimbawa, kung may 20,000 kaso ng COVID-19 ngayon at ang reproduction rate ay 1.1, puwedeng sa katapusan ng buwan ay pumalo ito sa 30,000.

Kung ang maging dominant virus man ay ang UK variant, nakakagulat at nakakabahala raw ang puwedeng mangyari.

"If the variant takes over, the 20,000 cases can become almost 300,000 cases by the end of the month," ani Wong.

Ayon naman sa infectious disease expert na si Edsel Salvana, maaaring sa Hong Kong na rin nakuha ng naturang pasahero ang variant.

Sa tala ngayong Miyerkoles ng DOH, pumalo na sa 480,737 ang kabuuang bilang ng mga kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas, kung saan 22,690 ang active cases o hindi pa gumagaling sa sakit.

-- Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News