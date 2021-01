Pulisya nilito ang publiko sa Christine Dacera case: Gabriela

MAYNILA – Ang pulisya ang dapat sisihin sa kalituhan ng publiko ukol sa kaso ng pagkamatay ni Christine Dacera, ang flight attendant na natagpuang walang buhay matapos mag-party noong bisperas ng bagong taon.

Ayon kay Assistant Minority Leader at Gabriela Rep. Arlene Brosas, nilinlang ng Philippine National Police (PNP) ang mga Pinoy nang sabihin nilang "case solved" na ang insidente bago pa lumabas ang mga ebidensiya.

"While waiting for autopsy findings and toxicology report, the PNP prematurely claimed that Christine Dacera’s death is a rape-slay case which prompted confusion, trial by publicity, and anxiety to the various parties dragged into the case... The PNP Chief of Police General Debold Sinas even went to great lengths to deceive the public by saying that the case had been solved," ani Brosas.

Sabi pa ni Brosas, ginawa ito ng PNP para pabanguhin ang kanilang imahe.

"We are deeply enraged with the apparent use of Christine Dacerna's death to salvage the Philippine National Police's rotten image," aniya.

Binatikos din ni Brosas ang pananakot umano ng pulisya sa mga salarin sa kaso para sumuko, kahit wala pa namang iniisyung warrant ang ano mang korte.

"Hindi pa kumpleto ang ebidensya, solved na raw. Wala pang warrant of arrest, manhunt na agad. Kailangan baguhin ng kapulisan ang kanilang bulok na sistema ng imbestigasyon at pag-imbento ng kaso kahit wala pang ebidensiya," anang mambabatas.

Kasabay nito, naghain ang Gabriela ng resolusyon para imbestigahan ang anila'y "mishandling" ng PNP sa kaso ng dalaga.

Samantala, sinabi naman ni Bayan Muna Rep. Eufemia Cullamat na hindi sagot ang death penalty sa mga kasong tulad ng kay Dacera.

Maaalalang sinabi ni Sen. Manny Pacquiao na dapat nang ibalik ang parusang kamatayan, at ginamit pa niyang halimbawa ang kaso ng namatay na flight attendant.

"Hindi solusyon ang death penalty sa kaso ni Christine Dacera, dahil hindi lahat ng napaparusahan ay yung totoong nagkasala. Mga mahihirap lang ang mas lalong kawawa pag pinairal natin ang death penalty," ani Cullamat.

Patuloy ang imbestigasyon sa kaso ng namatay na flight attendant.