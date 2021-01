Probinsya ng Quezon, maglalaan ng nasa P1 bilyon para sa COVID-19 vaccine

QUEZON — Kinumpirma ni Quezon Governor Danilo Suarez ngayong Miyerkoles na maglalaan ang lokal na pamahalaan ng nasa P1 bilyon na gagamitin sa pagbili ng bakuna kontra COVID-19.

Sa panayam sa telepono, sinabi ng gobernador na uupuan niya sa susunod na linggo ang usapan, kasama ang Land Bank para sa loan na hindi pa nila nagagamit. Ang loan na ito ay nai-apply pa ng noong termino ni dating Governor Jay-Jay Suarez na kanyang anak.

“Land Bank will be the source of our funds because we have unavailed loan funds sa kanila, na hindi pa namin nagamit… I will prefer to go up to 1 billion,” paliwanag ng gobernador.

Aniya, magiging sapat na ito para sa pangangailangan ng lalawigan.

“I think it's more than enough for our needs, I don't have exact [quantities] but it will be good for our needs,” sabi niya.

RELATED VIDEO:

Watch more in iWantTFC

Bagamat ipinauubaya sa mga eksperto kung ano ang vaccine na bibilhin para sa nasasakupan, nais ng opisyal na bilhin ng provincial government ang pinaka-epektibong gamot laban sa coronavirus.

“Hindi factor sa akin ang presyo eh. Ang factor sa akin yung effectiveness.”

Bagama't ang Quezon ang nakapagtala ng pinakamababang kaso ng COVID-19 kumpara sa mga karatig lalawigan sa Calabarzon, hindi raw ito dahilan para maging kampante ang lalawigan.

May 6,311 kumpirmadong COVID-19 cases ang Quezon, batay sa 10 a.m. Jan. 6, 2021 report ng provincial health office nito. Sa bilang na ito, 277 ang aktibong kaso.

— Ulat ni Andrew Bernardo