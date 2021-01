'Malaki consequences': Bagong COVID variant dapat tutukan, ayon sa health expert

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Nagdudulot ng alarma ang bagong variant ng COVID-19 hindi lamang sa Pilipinas, maging sa ibang bansa.

“Kailangan siyang tutukan kasi alam natin na nakakahawa itong variant na ito,” ayon kay Dr. Anna Lisa Ong-Lim, kasapi ng technical working group ng Department of Health.

Sa panayam sa TeleRadyo Miyerkoles ng umaga, sinabi ni Lim na may mga pag-aaral na nagsasabing higit 70 percent transmissible ang bagong coronavirus variant.

“And merong mga modeling na 'pag ito ang variant na kumalat sa atin sa Pilipinas, dadami nang husto ang mga kaso natin to about 9 or 10 times more,” sabi niya.

Paliwanag ni Lim, likas sa virus ang magbago dahil paraan aniya ito para matiyak na mabuhay ito sa komunidad. Hindi rin aniya ito ang unang pagkakataong nagkaroon ng variant ang virus sa Pilipinas o buong mundo.

“Noong July, August, na medyo talaga dumami kaso natin, nagkaroon tayo ng DG14G variant. And dahil meron tayong sistema, nakikita natin yan,” sabi niya.

Sa tala ng Department of Health ngayong Miyerkoles, umabot na sa 480,737 ang kabuuang bilang ng kaso ng COVID-19 sa bansa kung saan 448,700 ang mga gumaling at 9,347 naman ang namatay.

“Kung ngayong medyo challenged na ang ating health care system, papaano pa kaya kapag ito ang siyang maging malaganap?” sabi ni Lim.

Paalala niya sa publiko na huwag pa rin magpabaya at sundin ang minimum health protocols laban sa pagkalat ng COVID-19.

“Pagkanagkataon na yung nanghawa ay itong variety na ito, malaki ang consequences. Marami ang maaapektuhan. Marami ang maaring mamatay,” sabi niya.

RELATED VIDEO: