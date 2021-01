Imbestigasyon ng FDA sa COVID-19 vaccination ng PSG tuloy

MAYNILA - Tuloy ang imbestigasyong gagawin ng Food and Drug Administration (FDA) hinggil sa hindi awtorisadong pagbabakuna kontra COVID-19 ng mga kawani ng Presidential Security Group (PSG).

Ayon kay FDA Director General Eric Domingo, layon nito ang masiguro ang kaligtasan ng vaccine.

“Ang habol namin dito 'yung safety. Hindi naman kami naghahanap ng ipapakulong. ang mandato ko, siguraduhing 'yung gamot na nagagamit at napapasok dito sa Pilipinas ay safe at puwedeng gamitin. 'Yun po ang importante sa amin and we have to establish that,” ani Domingo.

Ito ay sa kabila ng direktiba ni Pangulong Rodrigo Duterte sa PSG na itikom ang bibig sakaling ipatawag ng Kongreso tungkol sa kanilang bakuna.

“We will follow 'yung aming mga proseso at itutuloy po natin ang ating kailangang gawin,” pahayag ni Domingo.

Wala pang naaaprubahang bakuna kontra COVID-19 ang FDA sa ngayon, kaya nananatiling ilegal ang importasyon, distribusyon at pagbebenta ng vaccine dito sa bansa.

“Mayroon naman tayong set of working procedures kung paano hina-handle bawat report, bawat complaint lalo po kung involving unauthorized or unregistered products,” sabi ni Domingo.

Dagdag niya: “Marami rin kaming natatanggap na complaints galing iba ibang sektor, iba ibang indibidwal, kailangang sagutin 'yun at kailangang gawin 'yung imbestigasyon."

Nitong nakaraang linggo sinabi ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na justified ang ginawang hakbang ng PSG kahit pa smuggled ang ginamit nilang bakuna.

Paliwanag niya na mukhang maganda naman ang safety profile ng lahat ng under development na bakuna ngayon at nagiiba lang sa efficacy rate.

“Kaya lang, assuming na na-handle siya properly— na hindi na break 'yung cold chain, na 'yung nag-import nito marunong mag-import ng gamot na sensitive katulad ng bakuna, na yung nag-ineksiyon nito tama ang procedure na sinunod. Nakasalalay sa lahat 'yun. 'Yung 80 percent na sinabing efficacy rate very ideal conditions 'yun,” dagdag niya.



