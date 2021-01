DOLE nagbabala laban sa mga nag-aalok ng pera, trabaho sa social media

MAYNILA — Nagbabala ngayong Miyerkoles ang Department of Labor and Employment (DOLE) sa publiko laban sa mga Facebook page na nag-aalok ng mga pera at pekeng trabaho.

Pinayuhan ng DOLE ang publiko na ugaliing berepikahin muna ang registration ng mga kompanyang nakapangalan sa Facebook page bago makipag-transaksiyon o magbigay ng mga mahahalagang impormasyon.

"Verify the registration of such companies with appropriate government agencies before engaging with them, especially in providing information," sabi ng DOLE.

Inilabas ng ahensiya ang paalala matapos makatanggap ng reklamo laban sa kompanyang nagpakilalang Eternal Investment.

Ayon sa DOLE, nanghikayat ang kompanya sa Facebook ng mga sasali sa kanilang kumpanya at nag-a-assign ito sa job positions o trabaho sa pamamagitan ng voluntary o commission basis.

Kabilang umano sa mga iniaalok na posisyon ng kompanya ay executives, managers at graphic artists.

Pero hindi umano binabayaran nang tama ng Eternal Investment ang mga tauhan nito.

Ayon sa DOLE, lumabas sa pakikipag-ugnayan nila sa Department of Trade and Industry na hindi rehistradong negosyo ang Eternal Investment.

Hindi rin umano rehistrado ang kompanya sa Securities and Exchange Commission (SEC).

Dinala na ng DOLE ang reklamo laban sa Eternal Investment sa SEC para maimbestigahan.

-- Ulat ni Johnson Manabat, ABS-CBN News

RELATED VIDEO:

