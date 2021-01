Bata sa Lanao del Norte patay matapos tamaan sa ulo ng ligaw na bala

Inakala ng mga nakakita na nabagok lang ang bata habang naglalaro lalo't hindi rinig ang putok ng baril dahil sa ingay ng paligid. Saka lang nalamang tinamaan ito ng ligaw na bala matapos ang x-ray sa ospital. Screengrab, ABS-CBN News footage

SAPAD, Lanao del Norte – Ang alkansya at mga sulat na lang ng 12-anyos na si Suzette Manamparan ang ala-alang naiwan sa nanay niyang si Emilyn Abrigondo.

Dala-dala ng bata ang mga ito nang magdiwang ng bagong taon sa labas ng bahay kasama ang mga kaibigan.

Tinamaan ng ligaw na bala sa ulo si Suzette na ikinamatay nito.

Inakala ng mga nakakita na nabagok lang ang bata habang naglalaro lalo't hindi rinig ang putok ng baril dahil sa ingay ng paligid.

Saka lang nalamang tinamaan ito ng ligaw na bala matapos ang x-ray sa ospital.

Ito ang nag-iisang insidente ng indiscriminate firing sa bansa noong bagong taon kaya nakatutok ang Philippine National Police sa paglutas nito.

Ayon sa hepe ng Sapad-PNP, limang tao ang kasalukuyan nilang iniimbestiga at isinailalim sa paraffin at ballistic test.

"We have persons of interest dun sa radius ng area. As of this time, we conducted further investigation and validation for those persons," ani Police Lt. Elric Palanas, chief of police ng Sapad-PNP.

Nagpositibo sa paraffin test ang 1 sa 5 persons of interest pero negatibo naman ang resulta ng ballistic comparison na ginawa sa kanyang baril at balang nakuha sa katawan ng biktima.

Ito ang dahilan kaya hindi pa makukumpirmang siya ang hinahanap na salarin ng mga pulis.

Nanawagan ang nanay ng biktima na lumantad at managot ang nagpaputok ng baril noong bagong taon upang mabigyan ng hustisya ang anak.

–Mula sa ulat ni Roxanne Arevalo