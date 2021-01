2 arestado sa panghoholdap sa service crew sa Ermita

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Timbog ang dalawang umano'y holdaper matapos mambiktima ng service crew ng isang fast food chain sa Ermita, Maynila nitong Martes.

Sa imbestigasyon, tumatawid sa Apacible Street ang biktima na noo’y gumagamit ng cellphone. Dalawa ang sumabay sa kanya at nagdeklara ng holdap.

Dahil tinutukan ng baril, agad ibinigay ng biktima ang kanyang bag at cellphone na higit P9,000 ang halaga.

Tatakas na sana ang dalawang suspek gamit ang tricycle na getaway vehicle pero nagawa pang sumigaw ng biktima para humingi ng tulong.

Naalerto ang apat na pulis na naka-istasyon sa lugar kaya nahabol ang mga holdaper.

Arestado ang dalawang suspek na mga edad 25 at 22 anyos na parehong taga-Pandacan, Maynila.

Nakuha sa kanila ang caliber .38 revolver na ginamit sa panghoholdap at isang ice pick.

Patong-patong na kasong robbery holdup, illegal possession of firearms and ammunition, at possession of deadly weapon ang haharapin nila.