‘Misyong Pilipino’ Catholic retreat nagbabalik sa Abu Dhabi

ABU DHABI - Tatlong taon din ang nakalipas mula nang huling nagkaroon ng face-to-face Catholic retreat sa Abu Dhabi, United Arab Emirates kaya naman sabik ang mga Pinoy na muling makadalo sa ‘Misyong Pilipino’ 2023 sa Saint Joseph Cathedral kamakailan.

Ang ‘Misyong Pilipino’ ay taunang retreat ng mga Katolikong Pilipino sa Abu Dhabi na nagsimula noong 2008. Ito ay bilang pagkilala sa kahalagahan ng pagkakaroon ng mas malapit na ugnayan ng mga Pinoy.

Pinangunahan ang misyon nina Fr. Hans Magdurulang, visiting priest mula sa Archdiocese of Manila at kasalukuyang parochial vicar ng Quiapo church at Fr. Troadio De Los Santos, assistant parish priest ng St. Joseph’s Cathedral sa Abu Dhabi.

“Bilang mga kababayan natin na dumanas ng mga pagsubok sa panahon ng pandemya at sa pagbabalik matapos ng tatlong taon, nawa ang pagbisita natin ay makadagdag sa kanila at makapagpalakas sa kanilang pag-asa at pananampalataya na maipagpatuloy nila ang misyon nila bilang mga Pilipino,” sabi ni Fr. Hans.

“Pinatatatag at pinalalalim nito ang pananampalatayang Katoliko Kristiyano sa Abu Dhabi. Ang ‘Misyong Pilipino’ ay tumutulong sa ating mga kababayan sa kanilang pang-araw-araw na pakikipaglaban sa buhay OFW,” sabi ni Violy Ramirez, coordinator, Katolikong Pinoy sa Abu Dhabi.

Para sa mga dumalo, maraming aral ang handog sa kanila ng retreat na mas magpapatatag sa kanilang pananampalataya sa gitna ng mga hamon ng pangingibang-bansa.

“Hoping sa bawat pagtatapos ng Misa ay may maiuuwi kaming mga baon ng mga , magagandang aral at mga inspirational at spiritual messages from the priest, mula sa mga homilies na ipinagkakaloob niya bawat Misa,” sabi ni Augustus Reyes, dumalo sa retreat.

“Bawat taon ay iba-iba ang tema nito, napakaimportante para sa amin na maka-attend ng ‘Misyong Pilipino’ especially sa aming mga OFW dito sa Middle-East upang kami’y mas mabuting tao at Kristiyano,” sabi ni Nanette Reyes, dumalo sa retreat.

“Sa gitna ng disyerto, ang simbahan ay nagsisilbing oasis ng buhay natin kung saan sumasalok tayo ng grasya sa balon ng Panginoon at dahil dito ito ang pinagkukunan natin ng lakas, hindi lang lakas ng katawan, lakas ng ispiritwal, kundi lakas upang harapin ang hamon ng buhay,” sabi ni Fr. Chito Bartolo, parish priest ng Saint Joseph’s Cathedral sa Abu Dhabi.

