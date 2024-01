Bantay-COVID at magnanakaw sa panahon ng Traslacion

Watch more News on iWantTFC

MAYNILA – Patuloy ang preparasyon ng Quiapo Church para sa darating na Traslacion ng Black Nazarene sa darating na Martes, at kasama na rito ang paglalagay ng dilaw na markers bilang tanda ng physical distancing sa mga debotong maghihintay makapasok ng simbahan.

Nasa higit 1,000 na dilaw na distancing markers ang nasa labas ng Plaza Miranda, sa Carriedo at Quezon Boulevard, ani Richard Aviguetero, assistant head ng Hijos del Nazareno.

TINGNAN: Naglagay na ng dilaw na markers ang Quiapo Church sa labas at gilid nito para mapanatili ang physical distancing ng mga debotong mag-aantay makapasok sa simbahan

Ginawa ito ng Quiapo Church sa gitna ng patuloy na banta ng COVID-19, dagdag ni Aviguetero.

“For social distancing pa rin... At least kahit papaano – alam naman natin hindi pa rin tayo pandemic-free. Kaya kailangan ma-maintain pa rin natin ang social distancing,” aniya.

Ipapatupad na rin ang one entry, multiple exits hanggang sa Lunes sa Plaza Miranda. Patuloy ang preparasyon at mitigation measures ng Quiapo Church para sa anumang banta at mga scenario sa Enero 9.

Handa naman sila sa anumang posibilidad.

“Mahirap mag-jump sa conclusion kasi hindi natin expected kung gaano karami ang deboto. Three years hindi nagkaroon ng Traslacion,” aniya.

Nagpaalala naman si Aviguetero sa mga mapagsamantalang tao kaya dapat mag-ingat ang mga deboto.

“The best na gawin natin, mag-ingat sa mga gamit natin. Kasi halos every Friday, hindi rin mabilang 'yung mga nagre-report tungkol sa mga nawawalan. Siyempre sa sobrang dami ng tao, hindi magampanan ng mga hijos at security,” dagdag ng opisyal.

Samantala, ilang deboto naman ang pumunta sa Quiapo para sa Misa sa unang Biyernes ng taon. Galing pa sa probinsya ang ilan sa kanila.

Tulad na lamang ni Gil Rubico na galing pang Lucena City, Quezon. Limang oras ang binyahe niya para makapagdasal sa Itim na Nazareno.

Limang taon nang deboto si Rubico, at nagsimula umano ito nang mapagaling ng Diyos ang kanyang mga anak sa sakit nang magdasal siya sa Poon.

“Dito na ko nagpalipas ng magdamag… pagkatapos ng Misa, uwi na ako agad sa amin sa Lucena,” sabi ng 64 anyos sa panayam sa ABS-CBN News.

Aabot daw sa higit P500 ang pamasahe niya at pasalamat siyang may discount siya dahi senior citizen na. Babalik siya sa Martes para matunghayan ang Traslacion.

“Sa edad kong ito, dapat itutulog ko na ito eh. Ngayon, okay na ang katawan ko… Pupunta ako sa Martes. Miski dito lang, dasal lang,” sabi niya.

Ipinakita na ang layout ng andas na paglalagyan ng Nazareno sa Traslacion at muling ipinaalala na bawal itong akyatin ng mga deboto. Nagpatuloy naman nitong Huwebes ang pagbabasbas sa mga replika ng Nazareno.

