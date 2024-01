Napatay sa hampas ng kahoy at inilibing sa sarili niyang bakuran ang isang 69-anyos na dating sundalo. Itinuturong suspekang kaniyang pamangkin. Binangonan police

BINANGONAN, Rizal — Nahukay sa sarili niyang bakuran ang labi ng isang retiradong sundalo sa Brgy. Habagatan, Talim Island sa Binangonan, Rizal nitong Huwebes.

Inaresto ng pulis sa crime scene ang pamangkin ng biktima bilang suspek.

Sa panayam sa ABS-CBN News, sinabi ni PLtCol. Evangeline Santos, officer-in-charge ng Binangonan Municipal Police Station, na ilang araw nang hinahanap ang 69-anyos na biktima, matapos ipagbigay-alam sa barangay ng kanyang asawang nasa ibang bansa na hindi niya ma-contact ang asawa.

"May nakapag-report naman sa barangay kahapon na may masangsang na amoy sa lugar na iyon. Kaya iyon po ay pinuntahan ng barangay officials at doon nadiskubre iyong labi ng biktima. Iyong bangkay po ay natagpuan sa bandang likod ng bahay," aniya.

"Medyo maliit naman pong hukay, mga hanggang tuhod. Sa tantiya ko po, hindi naman lalagpas ng isa o dalawang oras na paghuhukay," dagdag ni Santos.

Binisita ng Binangonan police ang kalapit na lugar kaya't agad nagkaroon ng koordinasyon ang pulisya at barangay.

Nang maghuhukay na sa crime scene, naabutan ng mga awtoridad ang pamangkin ng biktima, na siyang tinuturong nakaalitan ng nito noong Disyembre 26, 2023, kung kailan huli itong nakita.

Inaresto sa mismong crime scene ang suspek.

Tingin ni Santos, posibleng bumalik ang suspek sa lugar para makita kung nadiskubre na ito at kung walang bakas ng ginawa.

Ibinahagi rin ng opisyal na batay sa imbestigasyon, lumalabas na pinaghahampas ng kahoy ng suspek ang sarili niyang tiyuhin.

"Hindi po namin masabi kung gaano karaming beses pinalo. Iyon po ay malalaman siguro natin sa result ng autopsy," dagdag niya.

May mga nakakita pa raw na pinaghahampas ng kahoy ng suspek ang biktima.

"Noong nangyari po ang insidente... may nakakita noong nagtalo at inaawat po itong suspek natin sa pakikipagtalo sa biktima. Sila po ay natakot kaya sila ay nagtakbuhan na, sila ay tinakot isa-isa ng suspek," paliwanag ni Santos.

Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang 31-anyos na suspek, na nakakulong na sa Binangonan police at mahaharap sa kasong homicide.

Hindi pa tiyak kung kailan uuwi para sa burol ang asawa ng biktima, ayon sa pulis.

Umapela si Santos sa publiko na pairalin ang pakikipagkapwa-tao at mabuting usapan para maiwasan ang mga pagtatalong puwedeng humantong sa mga hindi kaaya-ayang pangyayari.

"Iwasan po natin ang init ng ulo. Lahat po ay napag-uusapan at ito po ay hindi nadadaan sa marahas na paraan na hahantong sa kamatayan ng isang tao. Lamig lamang po ng ulo, patience po," aniya.

