Mga Pinoy sa Europa, masayang sinalubong ang Pasko at Bagong Taon

BARCELONA - Napuno ng himig Pasko kamakailan sa pagdiriwang ng “Navideña Filipina” sa Barcelona, isang para sa Kapaskuhan na ikinasa ng Philippine Consulate at Filipino Community.

Kabilang sa nagpakitang gilas ang mga taga-Konsulado sa pag-awit ng ‘Noche Buena.’ Hindi rin nagpahuli ang ibang grupo sa kanilang chorale presentation.

Bumilib din ang lahat sa rendisyon ng ‘Silent Night,’ na kinanta sa apat na wikang gamit ng Parroquia De La Mare De Déu De Betlem.

May medley ng ‘Pasko na Naman’ at ‘Sa May Bahay ang Aming Bati.’ Sa Pangunguna ng Zumba group ng Associació Filipin Catalá O Aficat, umindak ang mga bisita sa tugtog ng ‘Ang Pasko ay Sumapit’, ‘Jingle Bell Rock’at siyempre ang ‘Feliz Navidad.’

Ang ‘Navideña Filipina’ ay ang unang inter-religious group Christmas celebration na inorganisa ng Konsulado.

“Lahat ng nag-practice ng Simbang Gabi gusto naming magkasama-sama para magkaroon tayo ng spirit of camaraderie at saka gusto naming talaga ma-unite ang Filipinos especially na wala tayo sa Pilipinas so tayo-tayo lang ang magka-kapamilya,” sabi ni Consul General Ma. Theresa Lazaro, PCG Barcelona.

“Kung walang ganito, hindi namin mai-enjoy lalo na hindi namin kasama ang pamilya, masaya po,” sabi ni Frankie Esller, choir member.

(Isinalin sa Filipino mula Catalan) “Nagbibigay ito sa atin ng pagkakataon na ipakita ng iba't ibang simbahan kung ano ang ginagawa ng Filipino community sa simbahan, kung paano nila ito pinagyayaman, kung paano nila ito pinalalago,” sabi ni Father Domingo Lorenzo, Parroquia De San Pedro Nolasco.

ATHENS, GREECE

Sa Athens, Greece naman, 36 na foreign embassies galing sa apat na kontinente ng mundo ang nagsama-sama sa 22nd International Christmas Bazaar ng ‘Friends of the Child.’

Ibinida nila ang mga produktong galing sa kani-kanilang mga bansa.

“For 35 years I worked in the middle of Athens and took care of families and children of course their needs. For health, education, food, rents for the houses, everything,” wika ni Gianna Panagiotidou, pangulo ng ‘Friends of the Child.’

“Hindi naman bago sa atin ang bayanihan, sumasama na rin tayo at alam natin na ang proceeds dito, makakatulong sa mga bata, gaya ng (beneficiaries) ng ‘Friends of the Child,’ wika ni Ambassador Giovanni Palec, Philippine Embassy sa Athens.

Ibinida rin dito ang iba’t ibang produkto at pagkaing Pinoy. Naniniwala ang embahada na ang pagtulong sa kapwa ay dapat ipalaganap buong taon, hindi lang tuwing Pasko.

“Sa panahon na ito na kailangan nating tumulong, as much as possible, gusto natin kasama ang pasuguan at ang Filipino community dito sa Greece na tumulong din,” dagdag ni Palec.

Umaasa naman ang embahada na makakatulong ng malaki ang kanilang naiambag sa grupong ‘Friends of the Child.’

(Ulat ni Elmina Mendoza-Buado sa Athens, Greece at Sandra Sotelo Aboy sa Barcelona, Spain)

