Ilang Pinoy inalala ang namayapang Pope Emeritus Benedict XVI

VATICAN – Ikatlong araw na ng lying-in-state ng yumaong Pope Emeritus Benedict XVI sa St. Peter’s Basilica. Tuloy pa rin ang dagsa ng mga taong nagbibigay pugay sa kanya. Lunes ng umaga, nagbukas ang St. Peter’s basilica para sa lying-in-state ng yumaong Santo Papa.

Nitong linggo, sa mismong New Year’s day Mass at Sunday Angelus blessing ni Pope Francis sa Vatican, hindi siya nanakalimutang ipagdasal.

Hindi naman nagpahuli ang mga Pinoy sa pagbibigay pugay at pag-alala sa namayapang Santo Papa. Mula nang napabalitaang may sakit na si Pope Benedict, araw-araw ipinagdasal ni Gian Chano, isang Pilipinong katekista sa Filipino Chaplaincy ng Turin sa Italya.

“Sobrang nalungkot po. Malaki ang impact ni Pope Benedict XIV sa lahat lalo na sa kabataan. Sobrang hanga po ako sa kanyang books at incyclical letters,” sabi ni Gian Chano, katekista sa Filipino chaplaincy sa Turin, Italy.

Tatlong beses na nakita ng personal ni Chano si Pope Benedict XVI, una noong 2010 sa Apostolic visit niya sa Torino.

Sumunod noong 2011 sa World Youth Day sa Madrid, Spain at 2012, noong pumunta ang Filipino chaplaincy sa Roma para sa canonization ni San Pedro Calungsod.

“I still remember the theme of World Youth Day: Firm in the Faith. Naalala ko po ang message ni Pope Benedict na to keep the faith amidst challenges, the ups and downs in life, ang Panginoon ang lagi nating kasama,” sabi ni Chano.

Ibinahagi naman ng OFW sa Italya na si Joyce Esteban ang larawan ng pagbuhat ni Pope Benedict XVI noong 2006 sa kanyang apat na buwang gulang na anak na si Lashley, na ngayon ay labing anim na taong gulang na.

Mula raw noon ay naramdaman niya ang proteksyon at gabay ng Panginoon sa kanyang anak. Nakatakda ang libing ni Pope Benedict XVI ngayong January 5 at alinsunod sa kanyang kahilingan ito’y gagawing simple at taimtim. Pangungunahan ni Pope Francis ang funeral mass na inaasahang dadagsain ng mga Katoliko.

Binawian ng buhay si Pope Benedict XVI noong Sabado, ika-9.30 ng umaga sa Mater Ecclesiae Monastery sa Vatican sa edad na 95.

Noong 2013, ginulat ng Santo Papa ang mundo ng kanyang pagbaba sa puwesto, na una sa loob ng 600 taong kasaysayan ng papacy ng sa simbahang Katolika.

(Ulat nina Rose Eclarinal, Maricel Burgonio at Jackie De Vega)

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Europa, Gitnang Silangan at Africa, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

