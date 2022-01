A member of the city board of canvassers shows the printout of the canvass report for COMELEC’s mock elections at Cuneta Astrodome in Pasay City on December 29, 2021. George Calvelo, ABS-CBN News

Apat pang kandidato sa pagkasenador sa Halalan 2022 ang sumalang sa “Sino Senyo” Teleradyo nitong Martes.

Tampok ngayong gabi sa "Sino SENyo? The Senatorial Candidates' Interview" sina:



Marieta Mindalano-Adam

Melchor Chavez

Atty. Sal Panelo

Sen. Migz Zubiri



Kabilang dito sina re-electionist Sen. Juan Miguel “Migz” Zubiri na tumatakbong independent, dating chief presidential legal counsel Atty. Salvador Panelo, Marieta Mindalano-Adam ng Katipunan ng Kamalayang Kayumanggi, at Melchor Chavez mula sa Workers and Peasant Party.

Unang tanong sa 4 ang posibilidad na pagpapaliban ng halalan sa susunod na taon kung magpapatulloy na mataas pa rin ang banta ng COVID-19.

Nagkasundo ang 4 na walang dahilan para ipagpaliban pa ang nakatakdang halalan kahit pa mayroong pandemiya.

"Hindi po ako pabor, that is a constitutional mandate. Hinid po ako sang-ayon an mapostpone po ang ating halalan. Patibayin ang health protocols sa halalan, lagyan ng mga barriers at patibayin ang mga protocols, tuloy ang halalan," aniya.

Dagdag ni Panelo: "Wala pong dahilan upang i-postpone ang ating halalan. Hindi maaaring tayo’y maging bihag dito po sa COVID-19 . . .

"Marami tayong puwedeng gawin upang tayo’y manalo dito sa COVID-19. Ang pinakamakapangyarihan na tinig ay nanggagaling sa bayan. Kinakailangan po ang mga tao ay bigyan natin ng pagkakataon na ilabas ang kanilang damdamin. Walang dahilan para ipostpone ang halalan. Ang records sinasabi ’yung mga nagkakasakit karamihan hindi nabakunahan. Kung ’yun lang pala ang problema, eh di magpabakuna tayo."

Naniniwala naman si Chavez na imporatanteng matuloy ang halalan para mawala sa kapangyarihan si Pangulong Rodrigo Duterte.

"Dahil kung tuloy-tuloy pa, eh di wala nang mangyayari sa atin. Tingin ko ay nararapat tlagang ituloy na natin ang halalan dahil ’yan ay mandato kung saan 6 years lang ang pangulo kaya hindi na dapat pabitin-bitin pa ang Comelec," ani Chavez.

Sabi naman ni Mindalano-Adam, hindi dapat katakutan ang COVID-19 para gamiting rason para ipagpaliban pa ang halalan.

“Hindi po ako sumasang-ayon na ipagpaliban ang eleksyon, dahil wala naman itong legal na basis. Manalig tayo sa Diyos, huwag nating katakutan ang COVID dahil yan ay isa lamang examination sa atin. Ipagpatuloy ang elekesyon, paigtingin ang health protocols, matuto tayong sumunod sa mga protocols na yon. Meron naman tayong virtual, so puwede tayong gumamit ng bagong teknolohiya kung iyon ay naayon naman sa batas," ani Mindolano-Adam.

PAG-OBLIGANG MAGPABAKUNA

Sa usapin ng pag-obliga sa lahat na magpabakuna sa pamamagitan ng isang batas, naninwala naman si Panelo na kailangang palakasin ang information campaign sa benepisyo ng pagpapabakuna.

"Ang problema, marami ang hindi nadadatnan ng ganitong imporamasyon, kailangan palawakin natin ang impormasyon, ang kahalagahan at kung bakit kailangan magpabakuna," sabi ni Panelo.

Hindi na kailangan ng batas para sa mandatory vaccination kontra COVID-19, ayon kina Chavez at Mindalano-Adam.

“Hindi na kailangan ng batas, ang kailangan natin ay magandang impormasyon na puwede talaga na magkaroon ng vaccination. Ako mismo ayaw ko sa Sinovac," sabi ni Chavez.

Dagdag ni Mindalano-Adam: “Hindi na kailangan yung batas, isipin natin may sarili tayong prinsipyo, kailangan yung malawakang edukasyon, irespeto pa rin antin yung ating mga kababayan na ayaw magpa-vaccine.”

Naniniwala din si Zubiri na mas importante ang pagkakaroon ng malawakang information campaign patungkol sa benepisyo ng bakuna kontra COVID-19.

ANTI-POLITICAL DYNASTY

Hati naman ang posisyon ng 4 sa paggawa ng batas kontra sa political dynasty.

“Sigurado na ako’y kasama n’yo para sa pagbibigay daan sa batas, ’pag ako ang nanalo sigurado akong gagawa ng batas para sa anti-dynasty," sagot ni Chavez.

Nangako rin si Mindalalo-Adam na kasama sa kaniyang mga isusulong sakaling palarin na maging senador ang batas kontra political dynasty.

“Ako ay committed upang ipagpatuloy ’yung ating anti-political dynasty law. Kasama po ’yan sa ating platform, kailangan talagang wakasan ’yan. D’yan po nagmumula ’yung corruption. Sa pamamagitan ng pederalismo, maaaring ito ang tugon sa lumang sistema," ani Mindalano-Adam.

Muli namang susuportahan ni Zubiri ang naging panukala ni dating senador JV Ejercito noong 17th Congress kontra sa political dynasty na maglilimita sa mas maraming miyembro ng pamilya sa gobyerno.

"Isang executive, isang legislative. Ibig sabihin, puwedeng sa local at isang national. Bale 2 lang ang puweden tumakbo up to 3rd consanguinity. Kasi meron naman talagang mga pamilya na magagaling na public servants, pero 2 lang po up to 3rd consaguinity. Isa lang na sa executive, at isa lang sa legislative. Kung may mayor na siyang kamag-anak, hindi na siya puwedeng tumakbong mayor or governor. kung senador ’yung isa, hindi puwedeng sabay sila sa senado, hindi rin sila puwedeng sabay sa senado at kongreso," ani Zubiri.

Si Panelo, naniniwala naman na hindi magandang ideya na tanggalan ng karapatanang pumili ng kanilang kandidato ang mga botante dahil magkapareho ng apelyido ang kandidato.

"Ang dynasty, kailangan nang masusi at maselan na pag-aaral. Ang alam po natin, kasi marami sa mga humawak ng kapangyarihan sa pamamagitan ng halalan eh nakita ng taongbayan na ang umuunlad lang eh yung magkakamag-anak na naagpapalitan ng puwesto subalit sa mga lugar na nakikita nila ang kasipagan at katapatan ng nanunungkulan, paulit-ulit nilang hinahalal ang mga taong ito. Hindi siguro maganda na tanggalan antin ng karapatan at kapangyarihana ng taongbayan na pumili kung sino talaga ang nararapat. Kailangan ang mga elektorado ay may aral, may edukasyon," paliwanag ni Panelo.

ISYU NG KORAPSYON

Aminado si Panelo na mayroong nangyayaring korapsyon sa gobyerno.

At gaya aniya ng hamon ni Duterte, magsalita ang mga may alam ng korapsyon at isumbong ang mga taong sangkot dito.

Aminado ang dating chief presidential legal counsel at ngayo'y tumatakbong senador na si Salvador Panelo na mayroon korapsiyon sa ilalim ng adminstrasyong Duterte. Pero dagdag niya, gumawa naman ng aksiyon ang pangulo laban dito. pic.twitter.com/3OH1zOM6tL — DZMM TeleRadyo (@DZMMTeleRadyo) January 4, 2022

Ayon naman kay Zubiri: “Systemic ’yung ating corruption sa ating bansa. May mga institutusyon, ’yung PS-DBM, napakalaki ng kapangyarihan para mamili ng kagamitan ng gobyerno sa isang maliit na opisina na hindi nababantayan. ’Yung PITC, hundreds of billions pesos, inilagay doon sa maliit na opisina para sila mismo ang mabi-bidding. ’Yung PhilHealth issue. So it is systemic. We also have to review, tingnan natin kung may failing grade sila baka puwedeng tanggalin na natin itong mga government agencies na talagang talamak ang korapsyon.”

IMBESTIGASYON SA PHARMALLY

Samantala, naniniwala si Mindalano-Adam na dapat nang itigil ng Senado ang imbestigasyon nito sa Pharmally Pharmaceutical Corp.

"Kung napatunayan naman na talagang mayroong katiwalian eh dapat file-an na pong kaso. Huwag na ipahintay pa at ulit-ulitin d’yan sa Senado. Huwag nang palawakin pa ’yung ganong scenario, kasi nakakahiya po nandiyan po kayo sa Senado, kayo-kayo lang po hindi nagkakaintindihan. Sana naman magkaroon din ng delicadeza ang bawat isa sa pagiging senador nila, dapat alam nila kung ano ang duties and responsibilities nila," sabi niya.

Sakaling manalong senador, sinabi ni Panelo, hindi na niya maaaring ituloy ang pagiging abogado ni Duterte.

"Hindi na pupuwedeng mag-practice ka ’pag ikaw ay senador, ’yun po ay labag na sa Saligang-Batas,” paliwanag ni Panelo

Ito na ang ika-10 edisyon ng “Sino SENyo?” ng “SRO” sa Teleradyo, kung saan sumasalang ang mga tumatakbong senador para sagutin ang mga isyung pambayan mula pulitika hanggang sa kanilang mga personal na pananaw sa usaping pambansa.