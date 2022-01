MAYNILA — Pinag-iisipan ng gobyerno ang pagdaraos ng national vaccination day na tututok sa mga senior citizens o mga edad 60 pataas.

Ito ay sa gitna ng patuloy na pagtaas ng COVID-19 cases sa bansa. Kasama ang mga senior citizen sa itinuturing na miyembro ng vulnerable population.

“We are planning to put up a national vaccination day for the senior citizens… Let us all join the vaccinated and not the intubated,” sabi ni Health Secretary Francisco Duque III.

“When we speak of the vulnerable, ‘yun pa rin, senior citizens. They constitute the pool of the vulnerables who will overwhelm our ICU, our isolation beds, ward beds etc.,” dagdag niya.

Ayon kay vaccine czar Sec. Carlito Galvez, Jr., maaaring mag-schedule sila ng bakunahan para sa senior citizens. Ito aniya ang utos ng National Vaccination Operations Center, ng Department of Health, at Department of the Interior and Local Government (DILG).

"The instruction is very clear: seek and vaccinate all seniors... Tutukan namin talaga ang mga seniors for both primary doses and boosters," ani Galvez.

Pero sa Metro Manila, kung saan nasa 52,000 na seniors pa ang walang bakuna kontra COVID-19, sa Huwebes na idaraos ang senior citizen vaccination day.

Pre-registered o hindi, tatanggapin ang lahat ng eligible seniors sa vaccination sites sa rehiyon, ayon sa DOH-NCR.

Gagawin ding available sa mga bakunahan ang maraming brand ng bakuna para may pagpilian sila.

Ang Caloocan City, inabisuhan na ang mga barangay para himukin ang mga senior citizen na magpabakuna.

Ayon kay Caloocan City COVID-19 Vaccine Coordinator Dr. Rachel Basa, puwede ring ihatid at sunduin ng barangay ang mga magpapabakunang senior citizens.

“Sila ay laging green lane. Sila ay laging uunahin pagdating sa vaccination site. Mas binibigyan natin ng pansin ang kanilang pangangailangan, lalo na po bukas… The primary challenge at this point is the fear of everyone going out of their homes,” aniya.

PAGTATAPOS NG PANDEMYA?

Sa kabila ng pagsipa ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa, may nakikitang pag-asa ang OCTA Research Fellow na si Fr. Nicanor Austriaco.

Aniya, posibleng ang pag-detect sa omicron variant ang simula ng pagtatapos na ng pandemya, dahil nakita sa pag-aaral na ang mga nahawahan nito na nakaligtas ay nagkaroon ng antibodies na nakapoprotekta hindi lang sa omicron kundi pati sa ibang variants.

“For those of us who are vaccinated and boostered, if we get omicron, omicron actually acts like another bootser, a natural vaccine,” sabi ni Austriaco.

“These are two people who survived an omicron infection… The omicron infection actually gave them antibodies that protected them not only against omicron, but against delta, gamma, beta, alpha and the D614G is one of the earliest variants. It protects against all variants,” dagdag niya.

Inaasahan din ni Austriaco na pagkatapos ng omicron wave ay posibleng maabot na rin ang “population protection” sa bansa.

“We have to realize that omicron is the beginning of the end of the pandemic, because omicron is going to provide the kind of population immunity that should stabilize our societies. And that should allow us to reopen after omicron is gone,” dagdag niya.

“Omicron is actually a blessing. It will be hard for one month, but afterwards, it should be a blessing,” sabi pa ni Austriaco.

Pero babala niya, dapat pa ring magpabakuna at patuloy na mag-ingat, dahil kahit kadalasan mild ang sintomas ng omicron, may mga na-o-ospital at namamatay pa rin.

Inilagay ang Metro Manila sa Alert Level 3 mula Enero 3 hanggang 15 dahil sa pagsipa ng mga kaso ng COVID-19, na hinihinalang dahil sa mas nakakahawang omicron variant.

Pumalo na sa lampas 50 milyong indibidwal ang fully vaccinated kontra COVID-19 sa Pilipinas.

— Ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News