Undocumented Pinoy workers sa Taiwan, kasama na sa COVID-19 vax

TAIWAN -- Kasama na sa mga nababakunahan laban sa COVID-19 sa Taiwan ang mga undocumented Pinoy workers bunsod na rin ito ng kanilang panawagan sa gobyerno na maproteksyunan din sila laban sa virus.

Si alyas Nilda na isang Pinay undocumented caretaker, sinamahan pa ng amo para magpabakuna pero, hiningan siya ng health card.

“Ayaw pumayag ng mga nurse kasi nga kailangan daw po yung health card na yun kaya medyo tumaas ang boses ni Laopan eh bakit hindi daw pwede eh sinabi naman daw sa news na kahit wala daw po document, tuturukan. Kaya natakot yata mga nurse nagtawag sila ng pulis. Kaya ganon po ang nangyari dinala ako sa police station tapos yun pinosasan nila ako,” kuwento ni ‘Nilda’ sa TFC News.

Dinala pa si ‘Nilda’ sa Immigration Detention Center para sa interogasyon. Pero pinakawalan din pagkatapos ng higit walong oras. Natrauma man si ‘Nilda’ sa nangyari sa kanya, wala pa rin siyang balak umuwi sa Pilipinas dahil mag-isa lang niyang tinataguyod ang dalawang anak mula ng mamatay ang kanyang asawa.

“Pagkatapos ng mga anak ko po uuwi na po talaga ako kasi ano, first year college pa po sila eh, kaya kahit man lang po 3 taon or apat na taon okay na po sa akin makaipon na po ako magnegosyo na lang po tapos at least makatapos na yung mga anak ko,” sabi ni ‘Nilda.’

Hinikayat naman ni Fr. Joy Tajonera, Director ng Ugnayan Migrants Center and Shelter sa Taichung ang mga kababayan na huwag mag-alinlangan sa pagpapabakuna lalo na ang mga walang dokumento.

“Huwag matakot, ito ay magandang programa ng gobyerno ng Taiwan na lahat ay mabigyan ng vaccine for the protection of everybody.

“Ang simbahan dito sa Tanzi at ang iba pang simbahan at other NGO ay hiningan ng tulong ng gobyerno, ng immigration, ng Ministry of Health at Ministry of Labor na tulungan sila na mahikayat ang mga undocumented,” paglilinaw pa ni Fr. Joy.

Ayon sa National Immigration Agency sa panayam ng Central News Agency, tinatayang 83 thousand ang bilang ng lahat ng overstaying sa Taiwan kabilang na ang undocumented migrant workers. At sa bilang na ito, tatlumpung libo na ang nabakunahan. Tatagal hanggang jan 31, 2022 ang programang ito.

