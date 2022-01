Watch more on iWantTFC

Asahang ngayong linggo ay makakapag-replenish na o madadagdagan na ulit ang supply ng paracetamol at mga katulad na gamot sa mga botika sa Metro Manila, sabi ngayong Miyerkoles ng Department of Trade and Industry (DTI).

Binitawan ni Trade Secretary Ramon Lopez ang pahayag kasabay ng muling paggiit na walang shortage sa supply ng gamot sa bansa.

"Kinausap natin ang manufacturers, in-assure tayo na ang nangyari ay dumagsa talaga ang demand para sa gamot after the [New Year] at 'di nila inaasahan ang demand mula January 1," ani Lopez.

"Pero in-assure tayo na maraming stock. It’s a matter of replenishing lang... asahan natin na sa linggong ito, within the week, sila ay nagre-replenish na ng kanilang deliveries," dagdag ng kalihim.

Maraming botika kasi sa Metro Manila kamakailan ang naubusan ng stock ng paracetamol at iba pang gamot sa ubo, sipon at lagnat.

Nauna nang sinabi ng Pharmaceutical and Healthcare Association of the Philippines (PHAP) na ito'y dahil sa pagtaas ng demand bunsod ng pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 na sinabayan ng flu season.

Ayon kay PHAP Vice President Jannette Jakosalem, kaya nilang mag-replenish ng mga stock sa loob ng 2 hanggang 3 araw para sa mga brand ng gamot na binebenta nila.

"Puwede silang mag-order ngayon. Kung Metro Manila, in fact, we can deliver on the same day. 'Yong mga out of stock situations, we’re already reaching out kung ano ang tulong na kailangan nila," ani Jakosalem.

Tiniyak din ng Drugstores Association of the Philippines na ginagawan na ng paraan para magka-supply ng gamot sa mga botika.

Nagpaalala naman ang mga opisyal sa publiko na marami ang mapagpipiliang mga brand ng gamot at huwag mag-panic buy.

— Ulat ni Bianca Dava, ABS-CBN News