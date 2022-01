Pasaherong hindi dumaan sa triage area sa Cotabato airport, positibo sa COVID-19

COTABATO CITY — Isang airline passenger ang nadiskubreng nagpositibo sa COVID-19 matapos siya hindi dumaan sa triage area sa Cotabato City airport ngayong Miyerkoles.

Ayon kay Cotabato City Mayor Cynthia Guiani, hindi dumaan ang biyahero sa waiting area para sa mga pasaherong sinususpetsuhan na may COVID-19 dahil isa itong “bisita” na sinundo ng mga empleyado ng BARMM regional government.

Nalaman na lang ng mga awtoridad na ang pasahero, na sumakay sa isang Philippine Airlines flight, ay nagpositibo sa swab test na in-administer sa kaniya.

“Ngayon po ay nakikipag-ugnayan na ang ating city health office upang siya ay madala sa ating isolation facility,” ani Guiani.

Nananawagan ang Cotabato LGU sa lahat ng sakay ng eroplano na nagtungo sa lungsod ngayong Miyerkoles na sumailalim sa home quarantine.

Nagpaalala din si Guiani na lahat ng pasahero, kahit VIP, ay kailangang dumaan sa triage area para mapadali ang contact tracing.

Itinalagang guideline ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases ang pagdaan sa triage area ng mga pasahero para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19.

— Ulat ni Chrislen Bulosan

KAUGNAY NA ULAT

Watch more on iWantTFC