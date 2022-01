MAYNILA—Sa unang araw ng pagpapatupad ng Alert Level 3 sa Metro Manila, umabot sa 32 PUV drivers at operators ang hinuli ng Land Transportation Office (LTO) dahil sa paglabag sa minimum health standards laban sa COVID-19.

Ayon sa LTO, ginanap ang mga operasyon Lunes sa Caloocan, Malabon, Pasay, Maynila, at Parañaque.

DOTR last night stressed all PUVs must follow the 70% capacity limit



Jeepney drivers at Pedro Gil, however, explained they easily enforce the cap at the terminal but have difficulty controling the people who board their jeep en route (PRC, Delpan, Rockwell, etc) | @ABSCBNNews pic.twitter.com/XOAbREDxxU