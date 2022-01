Watch more on iWantTFC

Inirekomenda ng ilang opisyal ng gobyerno na ipatupad sa buong bansa ang paglilimita sa galaw ng mga hindi bakunado kasabay ng patuloy na pagtaas ng mga kaso ng COVID-19.

Gusto ng mga opisyal ng Inter-Agency Task Force (IATF) na sundin ng ibang local government unit (LGU) ang ginawa ng Metro Manila Council (MMC) na paglimita sa galaw ng mga hindi bakunado maliban kung "essential" na lakad.

Paraan kasi umano ito para maprotektahan ang mga hindi bakunado laban sa COVID-19 at maiwasang mapuno ang mga ospital.

"We are recommending that this policy in [the National Capital Region] also be adopted by the entire country, even in areas po na hindi pa nagsu-surge, dahil alam po natin na it is only a matter of time na itong omicron ay kumalat na sa buong bansa," sabi ni Vince Dizon, deputy chief implementer ng National Task Force Against COVID-19, sa pulong kasama si Pangulong Duterte noong gabi ng Martes.

Matapos ang Metro Manila, ang Calabarzon region naman ang sunod na nakatakdang magbawal na lumabas ng bahay ang mga hindi pa nababakunahan kontra COVID-19.

Ito'y matapos aprubahan ng regional IATF ang isang memorandum na naglilimita sa paggalaw ng mga hindi bakunado sa gitna ng mabilis na pagtaas ng bilang ng mga nagkakasakit, sabi ngayong Miyerkoles ni acting presidential spokesperson Karlo Nograles.

"Hinihikayat ng [Regional Task Force] Calabarzon ang lahat ng local task forces sa region na i-adopt ang nasabing resolution," ani Nograles.

Samantala, kasunod ng resolusyon ng MMC, inaasahang isa-isa nang magpapasa ng kaniya-kaniyang kautusan ang mga local government unit sa Kamaynilaan.

Sa Parañaque City, naglabas ng utos si Mayor Edwin Olivarez kung saan bawal lumabas ang mga hindi bakunado maliban kung bibili ng essential goods o mag-eehersisyo sa loob ng barangay, subdivision o compound.

Hindi rin umano sila puwedeng kumain sa labas, kahit pa pinapayagan sa Alert Level 3 ang outdoor dining ng mga bakunado.

Granular lockdowns

Samantala, habang patuloy ang pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas, asahan ding mas dadami ang mga lugar na ilalagay sa granular lockdown, ayon sa Department of the Interior and Local Government (DILG).

Sa ngayon, may 8 lugar pa lang ang naka-granular lockdown, kung saan apektado ang 9 na bahay at 17 indibidwal.

"Pero ine-expect po natin na within the week, dadami po itong granular lockdown areas dahil po sa tumataas na kaso ng COVID," ani DILG Secretary Eduardo Año.

— Ulat ni Pia Gutierrez, ABS-CBN News