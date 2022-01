Kuha ng Daraga MPS

Napilitang maglakad umano nang 10 araw ang isang electrician para makauwi sa kanila sa Oriental Mindoro matapos siyang iwanan ng nag-hire sa kaniya at hindi bigyan ng kaniyang sahod katumbas ng ilang buwang pagtatrabaho, ayon sa pulisya sa Daraga, Albay.

Nakita nitong Martes si Justine Chua, 42, ng mga personnel ng Daraga police matapos maglakad umano mula Sorsogon kung saan siya dinala aniya ng kaniyang contractor noong Oktubre 2021 upang magtrabaho sa konstruksyon ng isang fastfood chain, sabi ng pulisya.

May hawak na malaking piraso ng karton si Chua kung saan nakasulat ang umano'y kaniyang pinagdaanan at hinaing matapos maloko ng kaniyang contractor at agency.

Sina Staff Sgt. Diane Lubiano at Cpl. Melrose Ansano ng Daraga police ang nakakita sa kaniya sa tabi ng kalsada, na kaniyang hiningan ng tulong.

Kuha ng Daraga MPS

Ayon sa salaysay ni Chua sa kapulisan, bago matapos ang taong 2021, iniwan umano siya ng kaniyang contractor at hindi ibinigay ang ilang buwang sweldo.

Nabigo rin siyang makahanap ng tulong, at wala rin siyang cellphone.

Dahil sa kaniyang sitwasyon, nagpasya umano siyang maglakad upang makaipon sana ng pamasahe para makauwi sa Gloria, Oriental Mindoro kung saan siya residente.

Binigyan nina Lubiano at Ansano si Chua ng pagkain, inumin, gamot at damit matapos siyang makita.

Sinamahan rin nila ito sa tanggapan ng Albay Public Safety Management Office kung saan nakatanggap si Chua ng pinansyal na tulong na kaniyang ginamit pauwi ng Oriental Mindoro.

Hinatid ng pulisya si Chua sa bus terminal para tuluyang makauwi sa kaniyang probinsiya.

— Ulat ni Karren Canon

RELATED VIDEO

Watch more on iWantTFC