Tinatayang magpi-peak o aabot sa rurok ang panibagong pagsipa ng COVID-19 cases sa Pilipinas sa katapusan ng Enero, sabi ngayong Miyerkoles ng Department of Health (DOH).

Sa panayam ng TeleRadyo, sinabi ni Health spokesperson Maria Rosario Vergeire na nakikita ng DOH na nagdo-doble ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 kada araw.

Bagaman wala pang kaukulang ebidensiya, ipinapalagay na ng DOH na nasa komunidad ang mas nakahahawang omicron variant ng COVID-19.

"We are projecting that baka po itong omicron variant na ito, dahil we are assuming that is in our communities already, magpapatuloy po ang pagtaas ng kaso at baka po mag-peak po ang mga kaso by end of the month," sabi ni Vergeire.

Pinaalala naman ni Vergeire sa publiko na huwag balewalain sakaling makaranas ng sintomas ng mga COVID-19, lalo't uso rin ngayon ang trangkaso.

"Immediately isolate 'pag nakaranas ng ganitong sintomas. Magpa-test po tayo," aniya.

Kasalukuyang nakararanas ng pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 ang bansa, na pinaniniwalaang dahil sa pagluluwag ng restrictions noong Pasko at Bagong Taon, at sa omicron variant.

Dahil sa pagtaas ng mga kaso, inilagay sa Alert Level 3 hanggang kalagitnaan ng Enero ang National Capital Region (NCR), Bulacan Cavite at Rizal.

Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, nasa "critical risk" na ngayon sa COVID-19 ang NCR dahil sa pagtaas ng 2-week growth rate.

Sa public address ni Pangulong Rodrigo Duterte gabi ng Martes, iniulat din ni Duque na nasa "high risk" ang Calabarzon habang "moderate risk" naman ang Central Luzon.

Tumataas na rin aniya ang utilization o paggamit sa mga kama, intensive care unit at mechanical ventilator sa mga ospital, karamiha'y sa NCR.

Naka-quarantine naman ngayon si Duque pati sina Defense Secretary Delfin Lorenzana at vaccine czar Carlito Galvez Jr. matapos malantad sa mga taong positibo sa COVID-19.