'Special permit' puwede sa ilang gamot, bakuna vs COVID-19: FDA

Watch more in iWantTFC

MAYNILA– Kahit wala pang naaprubahan na bakuna ang Pilipinas kontra COVID-19, maaari pa ring may magamit ang bansa pero para sa piling sektor lang, ayon sa Food and Drug Administration (FDA).

Bukod kasi sa emergency use authorization (EUA), maaari ring magbigay ang FDA ng compassionate special permit (CSP).

"For small quantities, kahit wala pang EUA we can do special permits for that. There’s a safe way to do it kung gusto nilang gawin," ani FDA Director General Eric Domingo.

Base sa administrative order ng Department of Health, ang isang specialized institution ay maaaring mag-request ng CSP para gumamit ng ilang investigational product para sa ilang pasyenteng may AIDS, cancer, o di kaya’y may nakahahawang sakit na tinuturing na isang public health emergency.

Ayon kay Domingo, nagawa na ito sa panahon ng COVID-19 pero para sa ilang gamot lang at hindi bakuna.

Sa ngayon, wala pang grupong nakapag-apply ng CSP mula sa FDA para sa bakuna.

Giit ni Domingo, dapat mauna ang pagkuha ng CSP bago maipamahagi ang gamot o bakuna.

Mabusisi ang proseso ng pagkuha ng CSP. Ang mga awtorisadong espesyalista ay kinakailangan magsumite ng clinical study report para sa lahat ng pasyenteng mabibigyan ng gamot o bakunang may CSP.

Kailangan ding magbigay ng estimate kung gaano karami ang gagamitin na produkto sa loob ng isang taon.

At ang pinakamahalaga, malinaw kung sino ang responsable sakaling may hindi magandang mangyari.

Kapag nasunod ang mga requirement para makakuha ng CSP, saka pa lang makakakuha ng clearance mula sa FDA para ma-import ang mga produktong binigyan nito.

Dapat ding may kaakibat itong sertipikasyon na rehistrado sa bansang pinagmulan nito na bahagi ng clinical trial registry bilang isang investigational product.

–Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News