Sinopharm vaccine pwede gamitin dahil aprubado ng China: Galvez

Isang sign ng Sinopharm sa 2020 China International Fair for Trade in Services (CIFTIS) sa Beijing, China, noong Septyembre 5, 2020. Tingshu Wang, Reuters/File

MAYNILA - Ipinaliwanag ni COVID-19 national policy chief implementer at vaccine czar Sec. Carlito Galvez Jr na may basbas naman ng gobyerno ng China ang paggamit sa Sinopharm bilang bakuna kontra COVID-19 kaya pwede gamitin ito.

Matatandaang ito ang binanggit ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang nakaraang public address na ginamit umano na bakuna sa mga miyembro ng Presidential Security Group.

Umalma ang marami nang sabihin ito ng Pangulo gayong hindi pa ito awtorisado ng Food and Drug Administration.

"Para mawala ang ating misconception sa mga Chinese vaccine, noong last January po, ang China po ay nag-approve ng EUA of Sinopharm for general use. Dalawa po kasi ang ginagawa po ng China, 'yung tinatawag nating emergency authorization for limited use at saka po mayroon tayong emergency utilization for general use," ani Galvez.

Sa kaniyang update din sa Pangulo, sinabi ni Galvez na nasa 100 bakuna ang tinitingnan ng gobyerno kung saan ilan dito ay malapit na sa phase 3 trials kabilang ang Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca at Pfizer.

May ilang bakuna rin aniya galing China ang may basbas na magamit sa iba’t ibang paraan.

“Ang Sinovac at saka 'yung Sinopharm ay nabigyan po sila ng EUA or 'yung emergency use for limited use, katulad po ng Sinovac, limited use for tinatawag nating elderly at saka tinatawag nating 'yung vulnerable sector," ani Galvez.

Dagdag niya, nagkaroon naman na aniya ng “stringent authority” sa US at UK ang bakuna ng Pfizer, at saka sinundan ng Moderna at Astrazeneca.

RELATED VIDEO

Watch more in iWantTFC