Pagpapalawig sa effectivity ng 2020 budget, Bayanihan 2, pirmado na ni Duterte

MAYNILA — Extended na hanggang ngayong taon ang effectivity ng 2020 national budget at ang Bayanihan to Recover as One Act o Bayanihan 2.

Ito ay matapos pirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ngayong Martes ang Republic Act No. 11520 na nagbibigay daan para magamit pa rin ang 2020 national budget hanggang Dec. 31, 2021.

Nai-transmit na ang mga kopya nito kina Senate President Vicente Sotto III at House Speaker Lord Allan Velasco, ayon sa dokumento na inilabas ni Executive Sec. Salvador Medialdea.

Panukalang batas para sa pagpapalawig ng validity ng 2020 national budget at Bayanihan to Recover as One Act, nilagdaan na ni Pang. Rodrigo Duterte @ABSCBNNews @DZMMTeleRadyo pic.twitter.com/WdWlJWtEAc — Joyce Balancio (@joycebalancio) January 5, 2021

Sa ilalim naman ng Republic Act No. 11519, hanggang June 30, 2021 epetikbo ang Bayanihan 2.

Matatandaang sinertipikahan ng Pangulo ang dalawang batas bilang urgent measures.

Aniya, mahalaga ito para tuloy-tuloy lang ang pagpapatupad ng mga programa at proyekto ng gobyerno sa pagtugon sa COVID-19 pandemic, at para makabangon agad ang ekonomiya ng bansa.

PANOORIN ANG KAUGNAY NA BALITA:

Watch more in iWantTFC