Paggamit ng paputok, limitado na lang sa gobyerno, hepe ng pulis ng LGU: Duterte

MAYNILA - Hindi na itutuloy ni Pangulong Rodrigo Duterte ang nauna niyang planong magpatupad ng total firecracker ban sa bansa ngayong Disyembre.

Sinabi niya sa isang public briefing na isinaalang-alang niya ang mawawalang kabuhayan ng mga taga Bocaue, Bulacan kung saan naroroon ang industriya ng paputok.

Aniya, maaari na muli ang pagbebenta ng paputok, pero gobyerno at hepe ng pulisya ng LGU ang maaaring gumamit nito.

"As not to deprive the Bocaue residents of their livelihood, I will only allow kung aabutan pa ako ng Pasko uli, I will allow firecrackers and everything to be done by government. And it will be the mayor himself and the chief of police who should do this. Iyang fireworks sa community para makita ng tao with all the safe distances, lahat na social distancing doon sa pulbura," aniya.

Tiwala ang Pangulo na hindi na malulugi dito ang mga taga-Bocaue.

Pero ang bilin ng Pangulo, dapat siguruhin na ligtas pa rin gamitin ang mga paputok.

“Ipagbili na lang ninyo sa lahat ng local government units marami iyan, kikita kayo, kasi bibili lahat but sell it only to the police. Ang pulis ang magbili at sabihin kay mayor, 'Mayor mayroon ako nabili dito, ganitong so much volume ng firecrackers'. Kung gusto nila ng magandang presentation, okay lang,” aniya.

Nilinaw naman ng Pangulo na desisyon pa rin ng mga mayor kung papayagan nila ang paggamit ng paputok sa kanilang lugar.

Hindi naman sila pipilitin ni Duterte, kagaya nalang aniya ng Davao City na desididong magpatupad pa rin ng total firecracker ban.

