NBI iimbestigahan ang umano'y pagbakuna sa libo-libong POGO workers

MAYNILA – Iimbestigahan din ng National Bureau of Investigation (NBI) ang umano'y nangyaring pagbakuna laban sa COVID-19 ng nasa 100,000 Chinese workers.

Maaalalang ibinunyag ng Chinese-Filipino community civic leader Teresita Ang-See na aabot sa 100,000 Chinese na empleyado ng Philippine offshore gaming operators (POGO) ang naturukan ng COVID-19 vaccine, kahit wala pang naaaprubahan ang Food and Drug Administration (FDA) dito sa bansa.

Sabi ni NBI spokesman Ferdinand Lavin, iimbitahan nila si Ang-See para alamin ang iba pang detalye ng kaniyang rebelasyon.

Samantala, sinabi naman ng NBI na hindi makakaapekto sa kanilang imbestigasyon ang pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na huwag magsalita ang Presidential Security Group (PSG) kapag tinanong ukol sa kanilang "ilegal" na pagbabakuna.

"It will not affect our investigation... We will still reach out to them... We will continue with our investigation as we speak now," sabi ni Lavin.

Maaalalang inatasan ng Department of Justice ang NBI na imbestigahan ang ginawang pagtuturok sa PSG ng hinihinalang smuggled na COVID-19 vaccine.



–Ulat ni Zyann Ambrosio, ABS-CBN News