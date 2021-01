Mga LGU na may handang pondo, sana payagang makabili ng COVID vaccine: ULAP

MAYNILA - Dapat makipag-ugnayan sa national government ang mga lokal na pamahalaan na nais makabili ng bakuna kontra COVID-19, payo ngayong Martes ng pangulo ng Union of Local Authorities of the Philippines (ULAP).

“Dapat po siguro makipag-ugnayan talaga sa task force para yung prioritization ay hindi mabasag at mauna yung dapat maunang bakunahan,” pahayag ni Quirino Gov. Dakila Cua, pangulo ng ULAP.

Ayon kay Cua, istratehiya ng pamahalaan na siguraduhing ang naka-priority ang mabigyan ng bakuna, kaya may protocol na idaaan muna sa national government.

“Dapat maintindihan natin hindi lahat ng LGU pare-pareho ang bilis at interes sa pagbili. Kung mas ready na yung iba, handa nang bumili, nakahanda ang pondo, nakahanda na ang logistics, baka naman pwede rin mauna na rin,” sabi ni Cua.

Sa panayam sa TeleRadyo, sinabi ni Cua na maraming LGU na ang nagnanais makabili ng bakuna laban sa COVID-19.

“Halos lahat nag-signify na nais nilang bumili ng vaccine dahil nga po lahat ng LGUs may frontliners dito at may tinatawag na vulnerable sector na gusto nilang i-prioritize. Kaya po halos lahat ng LGUs nag-signify,” sabi niya.

Sa pakikipag-usap aniya sa Department of Health, Martes ng umaga, binanggit sa kaniya na dapat idaan kay vaccine czar Secretary Carlito Galvez ang lahat ng pakiusap na makabili ng bakuna.

“Ang aming pananaw dyan, walang problema kung bibili ang LGU. Kung mas mabilis makabili ang LGU, sana payagan po kasi susundin din naman namin yung mga priority na dapat unahing bakunahan — yung mga vulnerable po, yung may malubhang sakit, mga frontliners, health workers— sila ang uunahin namin. Maibabawas din naman doon sa burden ng national government. Wala naman po sigurong problema,” sabi niya.

