'Kawawa po mga anak ko': Misis ng construction worker na napagkamalang holdaper umapela ng tulong

MAYNILA - Umapela ng tulong ang asawa ng construction worker na nabaril at napatay matapos mapagkamalang holdaper sa Sta. Rita, Pampanga.

"Sana po matulungan kami, kawawa po 'yung mga anak ko," pahayag ni Carla Navarro Pineda.

Sa ospital namatay ang mister ni Pineda na si Federico, 29-anyos, matapos mabaril ng pulis sa isang dragnet operation noong Sabado.

“Mas masakit sa kanila. Sabi nila, ayaw kong makita si Daddy kasi masasaktan lang daw sila,” kuwento ng ginang.

Bukod sa misis, dalawang anak—9 at 7 taong gulang—ang naulila ni Pineda.

“Sabi ng panganay ko bakit binaril tatay niya wala naman daw kasalanan,” sabi niya.

Dagdag umano ng kanilang bunsong anak, “birthday ko pa naman tapos nabaril 'yung daddy ko. Gusto ko may mama ko, may daddy.”

Kagagaling lamang ng biktima sa ika-pitong kaarawan ng anak nito nang mangyari ang insidente. Inihatid umano siya ng kaniyang tiyuhin sa malapit na sabungan kung saan din nakitang pumasok ang suspek sa pagnanakaw.

Nagkataon umanong parehong nakasuot ng puting sando si Pineda at ang suspek kaya napagkamalan ito.

“Sabi nung pulis aksidente lang daw pong nakalabit pero may lumabas po na may narinig na 3 hanggang 4 na putok tapos nung nabaril na po siya napunta siya sa bandang talahiban tapos parang gumapang papalayo para makatakas tapos may nakarinig din po na lumabas ka na d'yan, may tama ka na, ‘di ka na magtatagal sabi niya,” sabi niya sa panayam sa TeleRadyo, Martes ng umaga.

“Paano po mangyayaring aksidente 'yung pagkakabaril kung sinabi ng pulis 'yun."

Naoperahan pa ang kaniyang asawa sa ospital pero binawian din ng buhay matapos tamaan ng bala ang kaniyang baga.

Dinisarmahan na ang pulis at kasalukuyang nakadetine sa Sta. Rita Municipal Police Station habang inihahanda ang mga kasong haharapin niya.

“‘Di daw sinasadya ng pulis. 'Di daw kagustuhan ng pulis na siya 'yung nabaril kasi akala niya siya 'yung holdaper. Sabihin nating ‘di sinasadya, kaso dapat nag warning shot o kaya binaril na lang sa paa pero ‘wag sa diretsong katawan na talagang pupuntiryahing patayin talaga,” sabi ng asawa ni Pineda.

