Ilang kalsada sa paligid ng Quiapo Church isasara simula Enero 7

MAYNILA — Isasara simula Huwebes, Enero 7, ang ilang kalsada sa paligid ng Minor Basilica of the Black Nazarene sa Maynila bilang paghahanda sa Traslacion.

Bagaman kanselado ang tradisyunal na prusisyon, magdaraos pa rin ng mga misa sa naturang simbahan, na mas kilala bilang Quiapo Church, sa Enero 9, ang araw ng Traslacion.

Dahil sa inaasahang pagdagsa ng mga deboto, isasara ang southbound at northbound lane ng Quezon Boulevard, maging ang eastbound at westbound lane ng Carlos Palanca Street.

Kasabay ng pagsasara ng mga kalsada ang pagpapatupad ng "no parking" at "no vendor policy."

Magkakaroon din ng control points ang Manila Police District (MPD) sa paligid ng simbahan para ma-kontrol ang pagdating ng mga tao.

Kapag kumapal ang volume ng mga tao sa paligid ng simbahan, haharangin muna ang iba hanggang sa makaalis ang ilang deboto.

Hinikayat naman ng pamunuan ng Quiapo Church at MPD ang mga deboto na kung maaari, sa kaniya-kaniya munang parokya magsimba.

Sa Enero 9, magkakaroon din ng mga misa sa Santa Cruz Parish Church at San Sebastian Church, kung saan dadalhin ang mga replika ng imahen ng Poong Nazareno.

Nauna nang sinabi ng MPD na nasa 5,000 pulis ang ide-deploy para sa Traslacion ngayong taon.

Kinansela ang taunang prusisyon dahil sa patuloy na banta ng COVID-19 pandemic.

