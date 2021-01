Football field sa Tondo, tinaniman ng gulay sa gitna ng pandemya

Residents participate in the “Pick, Harvest and Pay” promo for the first urban vegetable garden harvest festival dubbed as “Buhay sa Gulay” at the football field of St. John Bosco Parish in Tondo, Manila on January 3, 2021. George Calvelo, ABS-CBN News



MAYNILA - Sa halip na iwang nakatiwangwang, minabuti ng St. John Bosco Parish sa Tondo, Maynila na pansamantalang taniman muna ng gulay ang malawak nilang football field bilang tugon sa pandemya.

“We are very willing to use the football field habang may pandemic. Hindi nagagamit, sayang lang. We're more than happy na magamit ito,” ayon kay parish priest Rev. Fr. Gaudencio Carandang Jr.

Sa panayam sa TeleRadyo Martes ng umaga, sinabi ni Carandang na nabuo ang konsepto ng urban farming dahil sa pandemyang dulot ng COVID-19.

“Ang daming nanghihingi sa amin ng ayuda even until now. So ang hirap. Hindi kami makatugon nang sapat. Even people outside of our parish are asking help from us, bukod pa doon sa nagpe-personal message sa akin na nangangailangan at nakakaiyak mga istorya nila dahil maraming naghihirap pa rin,” kuwento niya.

Watch more in iWantTFC

Buwan ng Nobyembre nang kanilang umpisahang taniman ang 8,000 square meters na football field ng mustasa, Chinese kangkong, pechay, upo, kalabasa at iba pang mga gulay, sa tulong ni Secretary John Castriciones ng Department of Agrarian Reform at iba pa.

Mismong mga volunteers mula sa komunidad ang nagtanim at nagmementena sa mga gulay.

“We were finally able to get the commitment of the people para magtanim hanggang dulo,” sabi niya.

Linggo nang makapagsagawa sila ng kanilang unang ani kung saan umabot ang dalawang araw na kita nila sa P27,000.

“Ibinebenta para may pagkakitaan ang mga taong nagtrabaho. Kahit papaano, magkaroon ng little share kasi nga talagang taghirap kami. Masyado kaming naapektuhan ng pandemic, lalo na walang misa, tapos yung collection talagang napakaliit. We're struggling,” sabi niya.