Duterte sa PSG: 'Wag sumipot, magsalita kung ipatawag sa Kongreso dahil sa COVID-19 vaccination

Nakapalibot kay Pangulong Rodrigo Duterte ang mga miyembro ng Presidential Security Group sa Batasang Pambansa, Quezon City, Hulyo 20, 2020. Presidential Photo/File

MAYNILA — Inihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte noong Lunes na inutusan niya ang Presidential Security Group (PSG) na huwag sumipot sakaling ipatawag ng Kongreso kaugnay sa pagpapabakuna laban sa COVID-19.

Sa talumpati, sinabi ni Duterte na huwag na rin dapat ipilit ng mga mambabatas na padaluhin ang mga taga-PSG sa pagdinig tungkol sa COVID-19 vaccine dahil uutusan lang niya ang mga ito na itikom ang kanilang mga bibig.

"I am not so keen about allowing [PSG Commander Jesus] Durante and the rest of the PSG to testify," ani Duterte.

"Durante, do not obey the summons. I am ordering you to stay put in the barracks," sabi ng pangulo.

Kamakailan, nadawit sa kontrobersiya ang PSG matapos lumabas na naturukan na ang ilan sa kanila ng COVID-19 vaccine kahit wala pang inaaprubahang bakuna ang Food and Drug Administration dito sa bansa.

Ayon pa kay Duterte, bagama't nirerespeto niya ang separation of powers ng ehekutibo at lehislatura, kinukuwestiyon niya kung bakit pa kailangang imbestigahan ang isyu.

Iginiit din ng pangulo na wala siyang alam sa pagpapabakuna ng PSG at hindi rin niya umano ito iniutos.

"I don’t know really if they were injected with the vaccine, what brand, hindi ko alam... do not presume na sabi kino-cover up," aniya.

Taliwas ito sa sinabi ni Duterte noong Disyembre 26, kung saan siya mismo ang nagsabi na bakuna ng Sinopharm ng China ang naiturok na sa ilang sundalo.

Ayon kay Duterte, self-preservation ang ginawa ng PSG at sinabing mahalaga ang ginawa nila para protektahan siya.

"How can I survive if wala akong close-in to guard me... to prevent untoward, you know, incidents?" aniya.

Ayon naman kay Food and Drug Administration Director General Eric Domingo, posibleng mabigyan ng permit ang bakuna na ginamit ng PSG.

"If it is going to be a smaller group po, for example iyong PSG and of course priority naman talaga nila na kayo ay maproteksiyunan, then we can give compassionate special permit for this," ani Domingo.

Pagdinig sa Senado di tungkol sa PSG

Iginiit naman ni Senate President Vicente Sotto III na mukhang misinformed si Pangulong Duterte ukol sa gagawing pagdinig sa Senado sa Lunes.

Ayon kay Sotto, ang pagdinig ay tungkol sa roadmap o plano ng gobyerno sa pagbili, pag-imbak at pag-distribute ng COVID-19 vaccines.

Kinuwestiyon ni Sotto kung bakit tila iniiba ng ilan ang topic ng pagdinig at nilinaw ring walang iimbitahan sa PSG.

Ayon din kay opposition Senator Francis "Kiko" Pangilinan, layon ng hearing na alamin ang kongkretong plano ng gobyerno sa vaccine rollout.

Para naman kay Senate Minority Leader Franklin Drilon, pag-invoke ng executive privilege ang ginawang pagpigil ng pangulo sa PSG na dumalo sakaling ipatawag sa pagdinig.

Kinikilala umano ni Drilon ang kapangyarihan ni Duterte pero ang "investigation in aid of legislation" ng Kongreso ay isa ring kinikilalang legislative power.

Ayon kay Drilon, mas dapat ituloy ng Senado ang imbestigasyon, lalo't may napabalitang 100,000 Philippine offshore gaming operator (POGO) workers na nabakunahan sa bansa.

Ayon naman kay Sen. Risa Hontiveros, hindi puwedeng pabayaan na lang ng gobyerno ang napabalitang pagpapabakuna ng mga POGO workers dahil malinaw na paglabag ito.

— Ulat nina Joyce Balancio at Robert Mano, ABS-CBN News