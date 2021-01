Duterte pumayag sa paggamit ng saliva test

Pangulong Rodrigo Duterte. Alfred Frias, Presidential Photo/File

MAYNILA - Pabor si Pangulong Rodrigo Duterte sa paggamit ng saliva test para masuri kung ang isang tao ay tinamaan na ng COVID-19.

Sinabi niya sa isang public briefing Lunes na siya mismo ay hindi komportable sa swab test na ginagawa gamit ang RT-PRC testing.

“Ako talaga everytime na kinukulikot iyong ilong ko, nagmumura ako kasi masakit. I have to open my mouth wide. Pero may bago daw ... ang swabbing sa saliva at 99 percent [accurate]. O e 'di iyan na gagamitin natin,” aniya.

Matatandaang sinabi ng Philippine Red Cross na mas mura ang saliva test na ginagamit rin sa ibang bansa dahil hindi na kailangan ang health worker para kumuha ng saliva samples.

Nasa 99 percent din umano effective ang saliva test sa pag-detect ng COVID-19.

Pero ayon sa Department of Health, hindi pa kumpleto ang pag-aaral hinggil sa paggamit nito.

Ayon kay DOH Usec. Vergiere, nirerekomenda muna nila sa Philippine Red Cross na tapusin muna ang ginagawa nitong pag-aaral bago sabihin ng DOH kung angkop itong gamitin sa bansa.

