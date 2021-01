2 kawatan nagpanggap na pulis, timbog sa Maynila; 1 babae tiklo din

MAYNILA - Arestado ang dalawang lalaki at isang babae nitong Lunes na matapos umanong magnakaw ng pera mula sa isang negosyante sa Maynila.

Kwento ng biktima, may gustong magsanla ng sasakyan sa kanya at nakipagkita sa Roxas Boulevard service road sa Malate, Maynila Linggo ng gabi.

Pagka-check niya sa papeles ng kotse ay pumayag siya sa transaction at ibibigay na niya ang P180,000 pesos na napagkasunduan.

Pero nang iabot na niya ang pera, may dalawang lalaki ang nagpakilalang pulis at sinabing may problema daw ang kotse. Tinutukan siya ng baril at kinuha ang P180,000 mula sa biktima at sinabing sumama at pupunta sila sa Camp Crame para sa imbestigasyon.

Sumama ang biktima sa mga suspek, pero nagulat daw siya na pinababa siya sa Finance Road sa may National Museum. Umalis agad ang mga suspek at iniwan siya sa sidewalk.

Agad nagsumbong ang biktima sa mga pulis na nagsagawa ng follow up operation.

Nahuli ang tatlong suspek, pero tinutugis pa ang tatlong iba pa kabilang na ang isang barangay kagawad sa Maynila.

Hindi na nabawi ang perang ang ninakaw mula sa biktima, pati ang tatlong iPhone at mga alahas nito na nagkakahalaga umano ng P446,000.

Nahaharap ang mga suspek sa kasong robbery with violation against or intimidation of person.