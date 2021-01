1,600 laptops ipinamigay sa mga public school teachers sa Tanauan City

Ang distribusyon ng laptops na pamigay ni Mayor Angeline "Sweet" Halili ay ginawa sa Tanauan South Central School sa ilalim ng "Handog ko Puso Ko sa Kaarawan ko." Larawan mula sa Tanauan City Information Office

Umabot sa 1,600 na laptops ang ipinamahagi ng alkalde ng Tanauan City para sa mga guro sa pampublikong paaralan sa lungsod kasabay ng selebrasyon ng kaniyang kaarawan.



Ang distribusyon ng laptops na pamigay ni Mayor Angeline "Sweet" Halili ay ginawa sa Tanauan South Central School sa ilalim ng "Handog ko Puso Ko sa Kaarawan ko."

Layon ng alkalde na makaagapay ang mga laptop sa mga guro sa pagsasagawa ng "online classes" ngayong panahon ng pandemya.



“Let this be a significant memory to all of us. Na hindi porket ako ang celebrant, ako ang tatanggap ng regalo, kasi ‘yan ang tradisyon noon. Let it be a tradition wherein on my birthday, it is my turn to give something more of myself to each and every one of you,” pahayag ng alkalde.

Ibinahagi din ng alkalde ang kaniyang pagnanais na makapagbigay ng tablets sa mga mag-aaral upang aktibo silang makadalo sa online classes habang hindi pa maaaring magpatupad ng face-to-face classes.

Tinanggap ng mga guro ang mga ipinamahaging laptops sa pangunguna ni Tanauan City Schools Division Superintendent Rogelio Opulencia.

RELATED VIDEO