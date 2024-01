Climate crisis tinalakay sa COP28

DUBAI - Ang kahandaan sa anumang sakuna ang isa sa mga susi sa pagharap sa lumalalang climate change. Ito ay sa pamamagitan ng data governance gamit ang makabagong teknolohiya.

Kabilang ‘yan sa binigyang diin ng Pilipinas sa Convention on Climate Change na taunang pagtitipon ng mga lider ng mga bansang kaanib ng United Nations.

Ipinaliwanag ni DOST Secretary Dr. Renato Solidum, Jr. na kung masusuri ang galaw ng mga natural disasters gaya ng mga bagyo at lindol pagsabog ng bulkan at epekto ng global warming, mapapag-aaralan at masusukat ang pinsalang maaring maidulot nito.

“Kung ano ang magiging epekto nito sa Pilipinas, base na sa kalidad ng mga nakatayong bahay, kahandaan ng mga tao. Puwede tayong mag-project sa kung ilang ang maapektuhan, mamamatay, masisira ang ari-arian. Ang tawag diyan ay disaster imagination. Kung makita natin ‘yan pwede na tayong maghanda,” sabi ni Sec. Renato Solidum, DOST.

Ang Pilipinas ay isa sa pinaka-apektado ng global warming. Taon-taon umaabot sa dalawampu ang humahagupit sa bansa.

“I’m very glad na na-air-out natin ang ating mga interes at gustong isulong sa global issue na ito at the same time we can tell the world na isa tayo sa mga pinaka-vulnerable sa climate change. Hindi man tayo polluter pero tayo ang napipinsala,” sabi ni Amb. Alfoso Ver, Philippine Ambassador to the UAE.

Kaya malaking tulong ang mga pledges na tulong pinansyal mula sa mga mayayamang bansa sa pagsisimula pa lang ng COP28.

“Napagandang balita kahapon ay sinabi na magkakaroon ng loss and damage fund, ang ibig sabihin, ang mga bansa na developed na ngayon, na gumamit ng fossil fuel at sila’y na-develop at sila talaga ang sanhi kung bakit tumaas lalo ang init sa buong mundo ay magbibigay ng pera para sa mga bansang naapektuhan,” paliwanag ni Solidum.

Higit sa 83 bilyong dolyar ang pledge ng mga mayayamang bansa para sa loss and damage fund. Habang 270 bilyong dolyar naman ang ipinangako ng mga banko ng host country na UAE para sa renewable energy at sa pagsasaka.

Diin din ni Solidum na bukod sa tulong mula sa ibang mga bansa, may magagawa rin ang bawat mamamayan.

“Meron tayong ganitong programa na “Victors, are not Victims”, meron na tayong advance technology na hindi na tayong tulungan pa dun pero para sa ibang bagay para mapaigi pa natin ang kahandaan ng LGUs dun tayo hihingi ng tulong,” dagdag ni Solidum.

Ang tunay na hamon ngayon ay kung maisasakatuparan ang lahat na ipinangakong tulong sa paglutas ng climate crisis.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Gitnang Silangan, Europa at Africa, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

KAUGNAY NA VIDEO: