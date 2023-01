Pag-IBIG ipinagpaliban ang dagdag-kontribusyon

Iniatras na sa 2024 ng Home Development Mutual (Pag-IBIG) Fund ang dagdag-kontribusyon sa kanilang mga miyembro, sabi ngayong Miyerkoles ng opisyal ng kompanya.

Pero iginiit ng Pag-IBIG na tuloy ang konsiltasyon nito sa mga miyembro kaugnay sa planong P100 dagdag-kontribusyon.

"Hindi na namin ito itutuloy, ang pagtaas, para din sa panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos na i-defer muna ang increases ng kontribusyon," ani Pag-IBIG Chief Executive Officer Marilene Acosta.

"But as early as now uumpisahan na namin ang konsultasyon in preparation for 2024," dagdag niya.

Hindi rin kasi umano naisala sa budget ng gobyerno para sa 2023 ang allotment para sa dagdag-kontribusyon.

Pero umapela ang Pag-IBIG sa mga miyembro na kung kayang maghulog ng mas malaki ay mas maigi ito.

Iniutos kamakailan ni Pangulong Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. sa Philippine Health Insurance Corp. (PhilHealth) na suspendehin ang plano nitong dagdag-kontribusyon bunsod ng "socioeconomic challenges" na kinakaharap ng maraming Pilipino dahil sa COVID-19 pandemic.

Pagdating naman sa Social Security System (SSS), kampante ang pangulo nitong si Michael Regino na hindi ipasususpende ang kanilang dagdag-kontribusyon ngayong 2023.

Para rin naman aniya ito sa ikabubuti ng mga miyembro at gagawa sila ng programa para sa mga employer na mahihirapang magbayad ng dagdag-hulog.

Nasa 1 porsiyento ang dagdag-kontribusyon sa SSS, mula 13 porsiyento paakyat ng 14 porsiyento na sagot lahat ng mga employer.

Tiwala umano si Regino na hindi na ipatitigil ng Palasyo ang dagdag-hulog dahil may kapalit naman itong mas malawak na unemployment at maternity benefits, bukod pa sa pagpapatatag ng pondo ng SSS.

Nagpaalala rin ang SSS na sagot din ng mga amo ang dagdag-kontribusyon ng mga kasambahay at ibang household workers.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News